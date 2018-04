Auf spielerische Art lernten künftige Schüler in der Grundschule Friedhofstraße, dass Mathematik Spaß macht.

Womit beschäftigen sich Mathe-Forscher? In zwei Klassenräumen der Grundschule Friedhofstraße herrscht jedenfalls eifriger Betrieb. 20 Kinder aus der Kita an der Westkotter Straße sind zum ersten Mathe-Forschertag gekommen. Eine Stunde lang sind sie an verschiedenen Stationen unterwegs. Als sogenannte Maxis werden sie bald von der Kita in eine Grundschule wechseln. Schüler aus den ersten Klassen helfen ihnen, auch einige Erstklässler-Paten, die in die vierte Klasse gehen, sind dabei. Sie zeigen den Gästen, dass Mathematik Spaß machen kann. Und die Mathe-Forscher? Die beschäftigen sich unter anderem mit Strummi-Kunde.

Die Strummis an Station sechs werden aus drei Legosteinen gebaut. Zwei Achter direkt aufeinander, der obere dann nur auf vier Punkte gesteckt – sieht fast wie ein Hund aus. Luisa (6) aus der Kita Westkotter Straße steckt gerade einen schwarzen Kopf auf einen rein weißen Körper und stellt ihn neben den komplett schwarzen Strummi. Das sind schon mal zwei. Wie viel verschiedene Strummis kann es überhaupt geben, heißt die Frage hier. Jana greift in die Tüte mit dem Lego-Nachschub und macht noch mehr. „Gut ist es hier“, sagt sie. „Weil ich hier was machen kann und weil hier ganz viele Kinder sind.“ Ein Strummi mit schwarzem Bauch, weißem Kopf und weißem Unterbau gesellt sich zu den ersten beiden. „Und alle Kinder sind nett.“

An einen Hund erinnert sie ein Strummi aber eher nicht so. Jana lässt sich mehr von den Farben leiten: „Das ist ein Pinguin.“ Was sagt der Lehrer Carsten Funke dazu? Er lacht. „Strummi leitet sich von ,strukturiertes Material’ her.“

Eine Station weiter kann mann Osterhasen aus großen bunten Tangramm-Platten legen. Oder noch schwieriger: ein Osterei. Gut, dass Lösungsblätter vorhanden sind, die einem helfen können.

Eine Wiederholung des Forschertags ist gewünscht

Einige Schüler sind fest einer der neun Stationen zugeteilt. Andere begleiten ein Kita-Kind, wenn es nicht alleine unterwegs ist, von Station zu Station. So etwa Valton (11) aus der 4a, der mit Niklas (6) loszieht. An Station drei muss mann Erbsen – nein, nicht zählen. Schätzen. Niklas schaut sich sechs gleiche Gläser an, die mit jeweils verschieden vielen Erbsen gefüllt sind. Dann tippt er an das, wo die meisten drin sind. Das kommt schon mal zur Seite. Welches kommt dann? Niklas tippt an das nächste. Schließlich sind alle sechs Gläser geordnet. Die Erstklässler an diesem Tisch heben die letzten beiden noch einmal kritisch in die Höhe – alles richtig. Niklas bekommt einen Haken auf seinen Laufzettel und zieht mit Valton weiter. An der Wage wird Mathe-Forscher Niklas herausfinden, wie viel Nudeln es braucht, um den großen Sektkorken aufzuwiegen.