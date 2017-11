Das von der Heydt-Museum bietet vier Führungen für Kinder ab fünf Jahren zur Manet-Ausstellung an. Am 19.11., 15 bis 17 Uhr, geht es um das Stillleben „Der Duft von Zitronen und Melonen“. „Aufregung um die schöne Olympia“ heißt es am 26. November. Am 3.12. findet ein „Sonntagsausflug“ statt und am 17.12. heißt das Thema „Feine Damen und schicke Herren“: Anmeldung: Telefon 4784 105, Mai vdh.kunstvermittlung@stadt.wuppertal.de oder online von-der-heydt-museum.de/