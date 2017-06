Die Polizei sucht mehrere Kinder, die für die Zerstörung einer Laube verantwortlich sein sollen. Wer kann Hinweise geben?

Wuppertal. Vollständig niedergebrannt ist am Donnerstagnachmittag eine Gartenlaube am Kirchfelder Weg. Das teilt die Polizei am Freitagvormittag mit. Nach ersten Erkenntnissen sollen gegen 17.30 Uhr mehrere Kinder auf dem Grundstück gespielt haben - und gezündelt. Dabei geriet die Laube in Brand. Die Kinder flüchteten.

Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar schnell löschen. Die Laube wurde dennoch völlig zerstört. Die Polizei sucht nun nach den KIndern. Zeugenhinweise werden entgegen genommen unter 0202/ 2840. red