Professorin Claudia Machold ist Kindheitsforscherin. Sie soll jetzt im Kulturkindergarten aktiv werden.

„Sind so kleine Hände, winz‘ge Finger dran…“ ist eine Ballade von Bettina Wegner, die sie 1976 spontan während einer Zugfahrt textete und die in der Interpretation von Joan Baez international bekannt wurde. Es ist die Hymne auf gewaltfreie Erziehung in den 70er Jahren, einer Zeit, in der die moderne Kindheitsforschung ihren Anfang nahm. Seit ihrer Berufung 2017 forscht und lehrt Claudia Machold in der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften als Professorin für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Kindheitsforschung.

Die Anfänge der ursprünglich vor allem (entwicklungs-)psychologisch, pädiatrisch und pädagogisch ausgerichteten Kindheitsforschung datiert die Wissenschaftlerin auf den Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Die von ihr vertretene sozialwissenschaftlich orientierte, erziehungswissenschaftliche Kindheitsforschung, hat sich jedoch erst in den vergangenen 20 bis 30 Jahren entwickelt. Eines der wichtigsten Kriterien dieser Forschung ist „die Idee, Kinder als Akteure zu betrachten“, sagt Machold.

„Ich forsche ethnografisch“, sagt Machold. Sie besucht Kindertagesstätten und Grundschulen. „Ich befrage keine Erzieher, Lehrkräfte oder Sozialpädagogen, sondern ich gehe in den pädagogischen Alltag und beobachte teilnehmend, was da geschieht.“ Die Ethnografie versucht das Zusammenleben, die soziale und politische Organisation und die kulturellen Ausprägungen eines Teilbereichs der Gesellschaft zu beschreiben und zu verstehen. „Es ist eine praxistheoretische Perspektive, die wir einnehmen“, erklärt sie weiter, „die davon ausgeht, dass Menschen aufgrund von impliziten Wissen handeln, also dass das, was sie tun, ihnen nicht permanent bewusst zugänglich ist. Aber indem ich das rekonstruiere, kann ich auf gesellschaftliche Phänomene rückschließen.“

Die Verhältnisse spiegeln sich in den Kindern

Viele Facetten der Kindheitsforschung sind noch längst nicht ausgearbeitet. So bedauert die Forscherin, dass es kaum eine Beschäftigung mit Rassismus in der Kindheitsforschung gibt. Zwar bietet die internationale Literatur Wissen zum Thema, aber die landläufige Forschung hat die Forschungsaspekte noch nicht für sich entdeckt. Denn lange Zeit habe sich die Annahme gehalten, dass Kinder in ihrer frühen Phase noch viel zu egozentrisch sind. Ethnografische Beobachtungen zeigen jedoch, dass Kinder auch sehr früh die sozialrelevanten Kategorien, also Frau oder Mann, weiß oder schwarz, in ihrem Verhalten wiedergeben. „Und es verweist darauf, dass die Kultur und die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben, auch in der frühen Kindheit relevant sind“, erklärt Machold,

Um ihnen die Diversität der Gesellschaft angemessen zu repräsentieren, müssten sich heute auch mehr und mehr die Lernmaterialien und das Spielzeug verändern, so Machold. Setzen manche Hersteller auf die strikte stereotypisierende Trennung von Mädchenspielzeug in vornehmlich rosa und Jungenspielzeug in blau, so sind es nach wie vor eher kleine Initiativen, die versuchen die Welt der Kinderkultur diverser zu machen. „Was macht es mit schwarzen Kindern oder Kindern of colour“, fragt die Wissenschaftlerin, „wenn sie immer die Kinderliteratur lesen, in der nur weiße Kinder abgebildet werden. Denen fehlen die Identifikationsvorbilder, die auch ihr Sein normal macht.“ Professorin Machold weiß um den schnell wachsenden – häufig gerade nicht differenzsensiblen Markt und würde sich gerne mit einem Forschungsprojekt an diesem Thema beteiligen.