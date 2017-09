Bei einem Workshop mit Justyna Weitz entstanden verschiedene Motive.

Vohwinkel. Kurz vor der Bundestagswahl am kommenden Sonntag wird der mögliche Ausgang heiß diskutiert. Auch für junge Menschen ist Politik durchaus ein spannendes Thema, selbst wenn sie noch nicht wählen dürfen. Wie groß das Interesse ist, beweist derzeit ein Kunst-Workshop, bei dem es um Demokratie, Grundrechte und Freiheit geht. Hier können Kinder und Jugendliche ihre Vorstellungen kreativ umsetzen. Es geht unter anderem um Menschenwürde, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Gleichheit von Mann und Frau sowie Diskriminierungsverbote. Gestaltet werden Graffitis, Zeichnungen, Bilder und Collagen. Die Vohwinkeler Künstlerin Justyna Weitz führt bereits seit dem vergangenen Jahr verschiedene Kunstaktionen mit jungen Menschen durch. Mit dem neuen Konzept will sie diesen Ansatz weiterverfolgen und jungen Menschen eine politische Stimme geben.

„Es ist toll, dass sich hier Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Religionen beteiligen“, sagt Justyna Weitz. In kleinen Gruppen haben die Teilnehmer bereits angefangen, erste Entwürfe und eigenen Ideen umzusetzen. Unter anderem wurden zentrale Artikel des Grundgesetzes mit großen Schriftzügen auf bunten Plakaten gestaltet. Beim Thema Toleranz ist das Bild einer Stadt mit Menschen aus verschiedenen Nationen entstanden. Das Projekt kommt bei allen Beteiligten gut an. „Man kann kreativ sein und seinen Gedanken freien Lauf lassen“, findet etwa die 14-jährige Stefanie. „Jeder kann seine Meinung sagen“, ergänzt sie. „Es macht Spaß, dass man selber Entscheidungen treffen kann“, sagt Marie (10). Für die 13-jährige Jette macht besonders die Teamarbeit den Reiz des Workshops aus.

Die Politik unterstützt das Projekt tatkräftig

Justyna Weitz freut sich über die gute Resonanz. „Es geht mir darum, junge Kunst zu fördern“, erklärt sie. In Vohwinkel gebe es ein großes Potenzial an Kreativität. Beim letzten Workshop unterstützte der SPD-Landtagsabgeordnete Josef Neumann die Arbeit der Teilnehmer. Derzeit machen zwölf Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren mit. Bis zur Abschlussausstellung am 17. November sind weitere Teilnehmer willkommen. Treffpunkt ist jeweils freitags von 17 bist 19 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr im Jugend- und Begegnungszentrum (Jubs), Zur Waldkampfbahn 8. Gefördert wird das Kunstprojekt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Initiative Demokratie leben und der Diakonie Wuppertal-Kinder-Jugend-Familie.

kunstkonzepteweitz@jimdo.com