Beißattacke in einem Kaufhaus in Wuppertal: Nach dem sie bei einem Diebstahl erwischt worden sind, rastet eine junge Gruppe aus und greift einen Polizisten an.

Wuppertal. Kinder und eine Jugendliche haben in Wuppertal einen Polizisten geschlagen und gebissen. Der 53 Jahre alte Beamte musste ärztlich behandelt werden, teilte die Polizei mit. Er sei am Arm gebissen worden. Wie war es zu dem Zwischenfall gekommen?

Laut Angaben der Polizei wollten eine 15-Jährige und ihre jüngeren Begleiter (13, 12 und 3 Jahre alt) in einem Kaufhaus am Neumarkt in Wuppertal-Elberfeld Unterhaltungselektronik stehlen und wurden dabei erwischt. Als ein Mitarbeiter die Gruppe an die Polizei übergeben wollte, sei es zu dem Zwischenfall gekommen, erklärte die Polizei. Die Gruppe hat die Beamten demnach zunächst beleidigt, bevor es zu der Attacke kam.

In Absprache mit dem Ordnungsamt sei eine 13-Jährige vorübergehend in einer Jugendpsychiatrie untergebracht worden, erklärte die Polizei. Ein 12-Jähriger und sein dreijähriger Bruder seien der sorgeberechtigten Mutter übergeben worden. red