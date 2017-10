Die neue Anlage für Skater wurde am Donnerstag eröffnet. Der Platz bietet Raum für Skater jeden Alters.

Eskesberg. Kickflip, Heelflip, Boardslides, Grinds und Drop-Ins - an der neuen Skateanlage am Eskesberg können die Skater ab jetzt ihre Tricks üben. Hier gibt es sowohl genug Platz für freie Tricks als auch genug Hindernisse, um daran zu fahren. Die Anlage wurde jetzt offiziell eröffnet.

Im Beisein von Teilen der Bezirksvertretung Elberfeld-West, dem Fachbereich Jugend und Freizeit der Stadt, dem Bauleiter der Stadt, Thomas Deitermann und Frank Zlotorzenski, dem Abteilungsleiter Entwurf und Neubau von Freianlagen, zeigten die Skater des Vereins Skatefabrik etwas von ihrem Können auf den Bettern, die ihnen die Welt bedeuten.

Johannes Berg: „Das ist so eine Art Street-Park geworden“

Sie sind froh über den neuen Platz. Johannes Berg vom Verein ist begeistert. „Die Obstacles passen“, spricht er von den Hindernissen auf dem Platz. „Das ist so eine Art Street-Park geworden“, es gebe Blöcke und Lücken wie in der Stadt, sagt er. Die nutzen Skater etwa um drüber zu springen oder auf Kanten mit den Brettern entlang zu rutschen - sliden, nennt sich das, oder grinden, wenn dabei die Achsen benutzt werden. All das ist auf der Anlage möglich.

Während die Politiker und städtischen Mitarbeiter am Rand stehen und sich über den Park und dessen Entstehung unterhalten, fahren auch einige Grundschulkinder mit ihren Rollen auf dem Feld umher. Berg freut das. Der Park soll nicht nur für ältere Skater sein. Er sieht die Fläche als Angebot für alle Altersklassen.

Die Anlage wurde in diesem Jahr komplett neu gebaut. Eigentlich sollte in zwei Abschnitten gebaut und schon im letzten Jahr begonnen werden. Aber weil die beauftragte Firma nicht konnte, wurde alles in diesem Jahr gemacht. Im März war Baubeginn, im September wurde die Anlage fertiggestellt. Und wurde schon genutzt, bevor sie abschließend abgenommen wurde, erzählt Johannes Berg. Die Skater seien schon durch den Bauzaun auf den Platz geklettert, um dort zu fahren.