Milou wurde hochschwanger gefunden und hat ihre Kleinen im Tierheim geboren. Jetzt können alle ausziehen.

Elberfeld. Das bezaubernde Katzenmädchen Milou ist circa ein Jahr alt und wurde hoch tragend aufgegriffen. Milou hat im Tierheim des Wuppertaler Tierschutzvereins vier wunderschöne Kitten geboren. Jetzt ist der Zeitpunkt der Trennung bald gekommen und daher sucht Milou ein schönes Zuhause für den Rest ihres Lebens.

Milou genießt Ihre Freiheit und möchte daher zu Menschen, die ihr Freigang gewähren können. Obwohl sie eher scheu ist, genießt die sensible Milou doch die Streicheleinheiten ihrer Menschen. Andere Katzen und Haustiere mag sie nicht so gern. Kinder im Haushalt sollten schon größer sein und Milou den nötigen Freiraum geben und ihre Grenzen akzeptieren können. Milous Junge Cara, Nadia, Abby und Spencer haben auch schon ihre Köfferchen gepackt und möchten ab dem 25. August umziehen.

Die verspielten und neugierigen Katzenkinder wünschen sich mindestens ein Geschwisterchen an ihrer Seite und werden daher nur zu zweit mit Kastrationsgutschein vermittelt.

Alle Tiere sind geimpft, mehrfach entwurmt, entfloht und gechipt und Milou wird vor der Abgabe noch kastriert. Wer interesse an den Tieren und deren Vermittlung hat, kann sich per E-Mail wenden an

tiere42@aol.com