Die 32-Jährige war zuvor am Wuppertal Institut.

Neue Juniorprofessorin für Politikfeldanalyse Dr. Karoline Augenstein, zuvor am Wuppertal Institut, ist neue Juniorprofessorin für „Politikfeldanalyse, insbesondere Transformationsforschung und Nachhaltigkeit“ an der Bergischen Universität Wuppertal. Die 32-Jährige studierte Politik- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Maastricht (B.A. European Studies) und an der Universität Oldenburg (M.A. Sustainability Economics and Management). 2014 promovierte sie mit der Arbeit „E-mobility as a Sustainable System Innovation“ an der Bergischen Universität. Am Zentrum für Transformationsforschung und Nachhaltigkeit (TransZent), dem gemeinsamen Forschungszentrum der Bergischen Universität und dem Wuppertal Institut, leitet sie nun die Nachwuchsgruppe „UrbanUp – Upscaling-Strategien für eine Urban Sharing Society“.

Karoline Augensteins Forschungsschwerpunkte sind die Nachhaltigkeits- und Transformationsforschung. Sie beschäftigt sich insbesondere mit der Rolle von Narrativen in sozial-ökologischen Transformationsprozessen und aktuell mit den Potenzialen der Sharing Economy für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Zu den Gratulanten gehört auch Uwe Schneidewind vom Wuppertal Institut, der twitterte: „Einen herzlichen Glückwunsch zur Professur an Karoline Augenstein nach Transformations-Pionierarbeit“.