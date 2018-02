Beim VSTV und im Treffpunkt Tesche wird es närrisch.

Vohwinkel. Junge Jecken und ihre Eltern sollten sich den nächsten Freitag vormerken. Am 9. Februar finden gleich zwei große Kinderkarnevalspartys im Stadtteil statt. Im Treffpunkt Tesche, Nathrather Straße 76, geht es zwischen 15 und 17 Uhr unter dem Motto „Karneval im wilden Tescheland“ rund. Auf die Teilnehmer ab sechs Jahren wartet unter anderem die Tesche-Disco. Es locken außerdem kreative Spielideen und spannende Zaubertricks. Kinder, die keine Zeit zum Verkleiden haben, können sich vor Ort schminken lassen. Wer Schleckermaul und Muffin-Langfinger Chris „Eagle“ Washington erwischt, kann sich über einen Preis freuen. Der Eintritt kostet einen Euro. Weitere Informationen gibt es im Treffpunkt Tesche und telefonisch unter 0202/563 73 82.

Ebenfalls am 9. Februar lädt der Vohwinkeler STV zur 11. Kinderkarnevalsparty des Vereins ein. Das närrische Treiben für junge Leute läuft von 17 bis 19 Uhr in der Turnhalle Yorckstraße. Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren werden Spiele mit Musik, Tanz und einem Kostümwettbewerb geboten. Für Snacks und Getränke wird gesorgt. Die Kinder sollten verkleidet und mit Hallenschuhen kommen. Karten sind bei Sport Hedtke, Kaiserstraße 9, in der Buchhandlung Jürgensen am Kaisererplatz sowie beim Mitgliederservice des Vohwinkeler STV (Telefon 0202/73 60 67) erhältlich. Sie kosten fünf Euro an der Abendkasse, drei Euro im Vorverkauf. ebi