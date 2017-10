Die WZ hat ein paar Partytipps für das Wochenende.

In der Mauke, Schloßbleiche/Wirmhof, steigt heute Abend „No More Roses“ mit Deep88. Los geht es um 23 Uhr. Das Underground, Bundesallee 268-274, präsentiert das „Rocktoberfest“. Veranstaltungsbeginn ist heute um 22 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro.

Nachtschwärmer

Die Börse, Wolkenburg 100, feiert „Da geht noch was! Die 40plus-Party im Tal“. An den Turntables: DJ Rainer Wiedmann. Tickets sind an der Abendkasse für fünf Euro erhältlich. Einlass: Samstag, 21 Uhr. Der Hühnerstall, Alte Freiheit 3, feiert morgen seinen dritten Geburtstag. Start: 22 Uhr. Eintritt: Zehn Euro.

Der Butan Club, Auf der Bleiche, lädt zu einer neuen Ausgabe von „Rockoko“. Start: Samstag, 22 Uhr. Eintritt: Drei Euro vor 23 Uhr, danach sechs Euro. Freier Eintritt mit rotem Rockoko-Bändchen. Studenten-Special: Freier Eintritt in der ersten Stunde. Karibisch wird es morgen im Barmer Bahnhof, Winklerstraße 2. Ab 22.30 Uhr steigt die „Carribean Fiesta“. Musik: Reggaeton, Dembow, Mambo, Merengue, Bachata, Salsa, Kizomba, Afro Beats, Dancehall und Hip-Hop. Der U-Club, Friedrich-Ebert-Straße 191, präsentiert: „Sound Safari - Grand Opening“. Eintritt vor Mitternacht: Acht Euro. Nach Mitternacht: Zehn Euro. jas