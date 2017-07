Wahlausschuss hat die Wahlvorschläge gestern bestätigt.

Wuppertal. Der Kreiswahlausschuss hat am Freitag im Ratssaal in öffentlicher Sitzung unter dem Vorsitz von Stadtdirektor Dr. Johannes Slawig als Kreiswahlleiter über die Zulassung der Wahlvorschläge für die Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, entschieden. Die Beschlüsse zu beiden Wahlkreisen erfolgten einstimmig. Folgende Kandidaten wurden für die Wahlkreise 102 - Wuppertal I und 103 - Solingen-Remscheid-Wuppertal II zugelassen – die Nummerierungen entsprechen der Reihenfolge auf den tatsächlichen Stimmzetteln.

Wahlkreis 102 Wuppertal I:

Reiner Spiecker (CDU); Helge Frederik Lindh (SPD); Sylvia Meyer (Bündnis 90/Die Grünen); Bernhard Sander (Die Linke); Manfred Todtenhausen (FDP); Dietmar Gedig (AfD); Steffan Kottas (Piraten); Julia Wiedow (Die Partei); Fritz Ullmann (MLPD).

Wahlkreise 103 Solingen-Remscheid-Wuppertal II: Jürgen Hardt (CDU); Ingo Schäfer (SPD); Ilka Brehmer (Bündnis 90/Die Grünen); Adrian Scheffels (Die Linke); Karin van der Most (FDP); Frederick Kühne (AfD); Matthias Streib (Die Partei); Gabriele Fechtner (MLPD). Red