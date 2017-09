In einem eingerüsteten Haus an der Höhne brannte es in einem Kabelschacht.

Barmen. Am späten Donnerstagabend, gegen 23.15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz an die Höhne in Barmen gerufen. Es wurde Feuerschein aus einem Kabelschacht gemeldet. Der Brand erstreckte sich vom ersten bis ins vierte Obergeschoss. Die Brandschützer hatten die Situation schnell unter Kontrolle, mussten jedoch im zweiten Obergeschoss eine Zwischenwand öffnen. Insgesamt dauerte der Einsatz rund 30 Minuten.

Das betreffende Gebäude an der Höhne steht derzeit leer und ist eingerüstet. Früher befand sich dort ein Gewerbebetrieb aus der Kfz-Branche.