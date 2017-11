Die Justizvollzugsanstalt Ronsdorf nimmt an der ersten „Knastkultur-Woche“ des Landes teil. In über zwanzig JVAs wird vom 13. bis 17. November ein vielfältiges Kulturprogramm stattfinden. Die Aktivitäten in Ronsdorf stellen die Häftlinge im Bürgerfunk im Radio vor: das Fotoprojekt „Mein Leben“ und das Theaterprojekt „Kain“.

In dem Fotoprojekt haben sich zwölf Inhaftierte in Diskussionsrunden, Übungen und kreativen Arbeiten mit ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft beschäftigt. Fotograf Robert Hoernig fotografierte die jungen Männer und brachte ihnen die Grundlagen der Fotografie näher. So konnten sie eigenständig ihren Haftalltag festhalten, sich aber auch ausnahmsweise in ihrer Alltagskleidung und mit Familienmitgliedern ablichten. Entstanden ist eine beeindruckende Fotoausstellung.

In dem Theaterprojekt hat Schauspieler Kai Bettermann mit neuen Häftlingen das Drama „Kain“ von Friedrich Koffka nach der biblischen Geschichte von Kain und Abel einstudiert. In dem Stück geht es um die Sehnsucht nach Anerkennung, den Umgang mit Wut und Enttäuschung und die Möglichkeit, zum Täter zu werden. Zur Präsentation der Ausstellung und zur Aufführung des Theaterstücks hat die JVA einen begrenzten Kreis von Teilnehmern eingeladen. Die Radiosendung zur Knastkulturwoche ist am Montag, 13. November, 20 bis 21 Uhr, im Bürgerfunk (Radio Wuppertal, UKW 107,5) zu hören. kati

www.knastkultur.de