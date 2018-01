Ab dem 4. Februar kann man sich für die jeweiligen Kurse anmelden.

Die Junior Uni ist für das kommende Sommersemester gewappnet. Insgesamt 220 Kurse und 2628 Plätze für Kinder und Jugendliche von vier bis 20 Jahren haben die Mitarbeiter für den Zeitraum vom 19. Februar bis zum 14. Juli kreiert und organisiert. „Zusätzlich haben wir noch Kurse für die Kindergartengruppen geplant, die im Vormittagsbereich stattfinden werden“, verrät Geschäftsführerin Dr. Ina Krumsiek. Angepeilt werden dabei um die 82 Kurse, „da sind wir aber noch nicht am Limit“, ergänzt Krumsiek.

In diesem Jahr wird es zudem ein spezielles Kursangebot für alle Altersklassen geben. Unter dem Motto „Mission 2018 – Musik ohne Grenzen“ haben interessierte Studenten die Chance, unter der Leitung eines erfahrenen Chor- und Orchesterdirigenten der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf ein musikalisches Programm auf die Beine zu stellen.

Musikalische Erfahrungsräume schaffen

Grenzen sind dabei keine gesetzt. „Es geht darum, musikalische Erfahrungsräume zu schaffen“, erläutert der wissenschaftliche Fachkoordinator Dr. Thorsten Balgar. Dabei stehe das Erlernen eines speziellen Instruments nicht im Vordergrund, so Balgar, „vielmehr sollen die Kursteilnehmer ihre eigenen musikalischen Ideen miteinbringen“.

Das könnte das Komponieren eines eigenen Musikstücks sein, eine Performance zu einem bereits bestehenden Song oder auch die Entwicklung einer Klanginstallation. Deswegen sei dieser Musikkurs auch keiner im klassischen Sinne, „sondern ein experimenteller“, wie Balgar betont.

Damit steht dieser Kurs exemplarisch für die Idee der Junior Uni, die teilnehmenden Studenten nicht in ein enges Korsett zu stecken, sondern sie dazu zu ermutigen, im Verlauf der jeweiligen Kursen ihre eigenen Vorschläge und Wünsche miteinzubringen, um gemeinsam mit den Dozenten zu einem Ziel zu gelangen. Da die Teilnehmerzahlen für die 220 Kurse begrenzt sind, empfiehlt die Junior Uni, sich frühzeitig anzumelden. Die Anmeldephase für alle Angebote beginnt am Sonntag, den 4. Februar. Ab dann nimmt die Junior Uni Bewerbungen online, per Telefon (0202-4304390) oder persönlich vor Ort (Am Brögel 31, 42283 Wuppertal) entgegen.

