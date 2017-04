Junge Leute organisieren Nachwuchsfestival

„Newsides“ gibt jungen Künstlern am 26. August Gelegenheit, ihre Musik zu präsentieren.

Wuppertal. Das, was man mit viel Leidenschaft betreibt, auch vor Publikum zu präsentieren – dazu gibt das Festival "Newsides" jungen Musikern Gelegenheit. Und das in diesem Jahr zum dritten Mal: Am 26. August treten die ausgewählten Bands oder Solokünstler auf der Bühne am Bahnhof Mirke auf.

„Wir brauchen etwa sechs Bands“, erklärt Valentina Villa vom Organisationsteam. „Wichtig ist uns Qualität“, betont sie. Es solle nicht zahlreiche Auftritte im Halbstundentakt geben, sondern lieber längere gute. Bewerber sollen daher kleine Videos einsenden, in denen sie ihre Musik präsentieren und erklären, warum sie sich bewerben. „Die Richtung ist vollkommen frei“, betont Valentina Villa. „Was uns gefällt, das nehmen wir.“

Das Mindestalter beträgt 16 Jahre, nach oben gibt es keine Grenzen. So könne auch eine neu gegründete Band aus älteren Musikern mitmachen. „Letztes Jahr waren auch Musiker dabei, die vielleicht Mitte 40 waren. Das war total spannend. Der Austausch ist super wichtig.“

„Wir“ – das ist ein Team aus jungen Menschen, die Lust auf das Projekt haben. Denn das Newsides-Festival ist nur eins von zahlreichen „Changemaker“-Projekten am Bahnhof Mirke. Ziel ist, jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, selbst etwas zu organisieren, das ihre Umwelt verändert, sie zu „Changemakern“ (Veränderern) macht. Angeleitet werden sie von drei jungen Menschen, die am Bahnhof Mirke einen Bundesfreiwilligendienst absolvieren (Bufdis). Dazu gehört in diesem Jahr auch Valentina Villa.

Aber vor drei Jahren war sie eine der Jugendlichen, die sich von der Idee angesprochen fühlte, selbst etwas zu machen. Als Sängerin ärgerte sie sich, dass es so wenig Auftrittsmöglichkeiten für Nicht-Profis gab. Die Bufdis forderten sie damals auf, selbst eine Auftrittsmöglichkeit zu schaffen.

Das lief so gut, dass es im nächsten Jahr wiederholt wurde. „Die Bands waren total begeistert“, berichtet sie. „Es war eine wunderbare Atmosphäre.“ Und in diesem Jahr ist sie selbst Bufdi, hilft sieben anderen jungen Leuten, das Festival zu organisieren. Und hofft auf weitere Bewerbungen, damit es ein runder Abend wird.

Das Festival findet am 26. August, 14 bis 22 Uhr, auf dem Außengelände am Bahnhof Mirke statt. Der Eintritt ist frei. Bewerber können sich bis zum 15. April an Valentina Villa wenden unter

v.villa@utopiastadt.eu