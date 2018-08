Erste Aktion des Vereins Krass vor Ort, der Kindern Zugang zu Kunst und Kultur bieten will.

June (6) hat einen Stein in eine Erdbeere verwandelt, Ben (9) und Finn (8) haben eine Insel mit Schatz auf eine Steinplatte gemalt, und Karl (6) pinselt versunken hellrote Farbe auf einen Bruchstein, während ein Stück weiter Anna (9) und Anis (10) Riesenspaß dabei haben, einen Stein mit verschiedenen Farben zu bespritzen: „Olé!“

Sieben Kinder verschönern in der laufenden Woche Bruchsteine, Platten zur Beschwerung der Sonnenschirme und den Fahrradständer am Café Bahnhof Blo an der Trasse in Elberfeld mit bunten Mustern und Motiven. Zuvor haben sie sich mit Formen und Strukturen von Steinen beschäftigt, vor Ort dürfen sie kreativ werden. Am Ende der Woche besuchen sie die Skulpturenausstellung auf der Hardt. Die Woche voller Kunst mit der Wuppertaler Künstlerin Jaana Caspary war die erste Aktion von „Krass vor Ort“, einer neuen Initiative, die Kunst- und Kultur für Kinder aus Familien jedes Geldbeutels anbieten will.

Verein sucht Sponsoren, Künstler und Ehrenamtler

Britte Wenzel hat die Idee aus Düsseldorf mitgebracht. Dort ist die Wuppertalerin Geschäftsführerin einer Kunstschule für Kinder, sieht aber meist nur junge Künstler aus gut situierten Familien. „Ich frage mich jedes Mal, wie man das auch Kindern aus weniger wohlhabenden Familien bieten kann“, erklärt sie. Denn: „Es reicht nicht, armen Kinder nur etwas zu essen zu geben.“ Sie kennt das aus ihrer ehrenamtlichen Arbeit: Nach Mahlzeiten bei der Tafel oder in der Alten Feuerwache seien die Kinder erwartungsvoll sitzen geblieben, hätten Angebote wie Musik oder Yoga dankend angenommen.

In Düsseldorf entdeckte Britte Wenzel den Verein „Krass“: Seit 2009 ermöglicht er Kindern jeder Herkunft einen Zugang zu Kunst und Kultur, lädt sie zu kostenlosen Kreativ-Aktionen mit Künstlern und zu Museumsbesuchen, stärkt damit Entwicklung und Selbstbewusstsein. Die Künstler werden über Spenden bezahlt. Vereinsgründerin Claudia Seidensticker-Fountis ist selbst Künstlerin und entwickelte das Konzept.

Inzwischen gibt es Ableger – genannt „Krass vor Ort“ – in vielen Städten Deutschlands, auch in Eupen (Belgien), Athen und sogar Singapur. Und jetzt auch in Wuppertal. Britte Wenzel wirbt seit April Unterstützer und Kooperationspartner. Der Verein arbeitet nach dem Social Franchising System: Britte Wenzel erhielt ein Handbuch und Vorlagen für Flyer und Vereinssatzung. Das habe ihr die Arbeit sehr erleichtert, sagt Britte Wenzel, deren Engagement ehrenamtlich ist.

Sie plant jetzt Veranstaltungen in verschiedenen Einrichtungen – „wo man uns Raum gibt und wo Kinder sind“ wie der Alten Feuerwache oder dem Nachbarschaftsheim. Sie hält nach Künstlern Ausschau, die für ein Honorar mit Kindern arbeiten, sowie nach Ehrenamtlern, die in den Kursen die Kinder mit betreuen. Zudem braucht sie Spenden. Die Malaktion im Café Blo haben die Kalkwerke Oetelshofen und die Volksbank im Bergischen Land ermöglicht.

Damit das Angebot viele Kinder erreicht, arbeitet sie mit Jugendamt, Bezirkssozialdiensten und Schulsozialarbeitern zusammen. Ihr Traum ist es, dass eines Tages Künstler mit einem „Krass-Mobil“ auf Spielplätze fahren und dort Kinder zu Kunstaktionen vor Ort einladen.

b.wenzel@krass-ev.de

krass-ev.de