Eine Gruppe Kinder aus dem Bereich Krutscheid glänzt mit einer Aufräumaktion.

Vohwinkel. Kleine Helfer im Einsatz gegen den Müll: Mit Handschuhen und Tüten ausgestattet befreite eine Gruppe von Kindern aus dem Bereich Krutscheid das dortige Waldgebiet von Unrat aller Art. Die jungen Naturschützer im Alter zwischen fünf und 14 Jahren hatten bei der über zweistündigen Reinigungsaktion gut zu tun. Insgesamt kamen rund 250 Kilo Abfall zusammen, der mit Unterstützung der Eltern fachgerecht über den Sperrmüll entsorgt wurde. Am Ende hatten sich alle Beteiligten ein extragroßes Eis verdient.

Kopfschütteln über die Müllfunde im Waldgebiet

„Es ist unglaublich, was wir im Wald alles gefunden haben“, berichtet Vater Christian Müller. Dabei handele es sich hier um ein Naturschutzgebiet. Der Anwohner kann über die Rücksichtslosigkeit der Verursacher nur den Kopf schütteln. Die größten Fundstücke waren diesmal alte Reifen, eine halbe Bank und ein ganzer Metallofen. Gerade über letzteren staunte der fünfjährige Felix nicht schlecht. Sein siebenjähriger Bruder Florian ist zu Recht stolz auf die Gemeinschaftsleistung. „Es ist super, dass wir alles zusammen gemacht haben und der Wald jetzt schön sauber ist“, findet er. Christian Müller freut sich ebenfalls darüber, dass der Wald durch den Einsatz der Kinder wieder einen deutlich freundlicheren Anblick bietet. „Wir möchten mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt der engagierte Vater.

Die Reinigung sei für Spaziergänger und spielende Kinder gleichermaßen sinnvoll. Dadurch soll auch die Verletzungsgefahr durch zerbrochene Flaschen und andere weggeworfene Dinge vermieden werden. In dieser Form gab es die Aktion bereits zum zweiten Mal. Sie entstand im letzten Jahr aus einer spontanen Idee. „Einen Tag nach dem Osterfeuer war ich mit meinen zwei Kindern spazieren und wir ärgerten uns über den vielen Müll auf dem Weg“, berichtet Christian Müller. Daraufhin besorgte die Familie einige große Tüten und sammelte etwas davon auf. „Mit der Zeit kamen immer mehr Kinder hinzu und halfen mit“, erinnert sich Müller. Er freute sich sehr über die Beteiligung und schlug eine größer angelegte Reinigungsaktion vor dem nächsten Sperrmüll vor. Dabei sollte ein größerer Bereich von Unrat befreit werden. Obwohl es am anvisierten Termin im letzten Sommer Jahr stark regnete, waren wieder viele fleißige Kinder vor Ort. Das ehrgeizige Ziel, mehr Müll zu sammeln, als der Familienvater wiegt, wurde allein durch die Entsorgung von alten Autoteilen erreicht. Auch bei der ersten größeren Aktion gab es für die jungen Helfer ein verdientes Eis. „Es ist schön zu sehen, dass die Kinder auch in der heutigen Zeit noch so motiviert sind“, freut sich Christian Müller. Alle großen und kleinen Beteiligten wollen die Reinigung künftig regelmäßig wiederholen. „Die Kinder haben schon gefragt, wann es wieder losgeht“, sagt Müller. Er hofft aber auf mehr Rücksichtnahme der Waldnutzer und darauf, dass sich nicht so schnell wieder neuer Müll ansammelt.