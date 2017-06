Von einem Auto in der Nähe der Schwebebahnhaltestelle Landgericht angefahren worden ist eine 24-Jährige am Dienstag. Sie wurde leicht verletzt. der Fahrer beging Fahrerflucht.

Wuppertal. Von einem Auto angefahren worden ist am Dienstag eine junge Frau, die mit ihrem Kinderwagen auf dem Gehweg der Straße Eiland in Richtung Hofkamp unterwegs war. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt, der Autofahrer fuhr weiter.

Laut Polizei war gegen 10 Uhr kurz vor der Schwebebahnhaltestelle Landgericht ein silberner Pkw so nah an der Frau vorbeigefahren, dass er sie am Arm berührte und den Kinderwagen leicht touchierte. Anschließend fuhr der Wagen weiter in Richtung Hofkamp. Die Frau erlitt leichte Verletzungen am Arm, der Kinderwagen wurde zwar beschädigt, das Kind darinnen blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat Wuppertal hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw, vermutlich Mercedes, machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0202 / 2840 entgegen.