Wuppertal. Ein Sechsjähriger wurde am Donnerstagnachmittag in Wuppertal von einem Auto angefahren. Nach Angaben der Polizei rannte der Junge gegen 15.00 Uhr an einer Fußgängerampel über die Straße Höfen. Eine 39-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Kind.

Der Sechsjährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Ob die Fußgängerampel zum Zeitpunkt des Unfalls für das Kind Grün zeigte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats Wuppertal. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202 / 2840 entgegen. red