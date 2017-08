Die 24-jährige Julia Kohake hat am 1. August im Dezernat für Bürgerbeteiligung begonnen. Und managt jetzt allein das Projekt Bürgerbudget.

Wuppertal. „Ich war zur rechten Zeit am rechten Ort“, sagt die junge Frau. Denn sie kann direkt von der Universität in die Praxis wechseln. Sie hat die Elternzeitvertretung für Marcel Solar übernommen. Weil ihre Kollegin Franziska Fischer vor ihrem Stellenwechsel Rest-Urlaub genommen hat, muss Julia Kohake den Bereich Bürgerbeteiligung allein wuppen. „Es läuft“, sagt sie. Und: „Es macht mir sehr viel Spaß.“

Obwohl sie ihre Stelle erst vor zweieinhalb Wochen angetreten hat, kennt sie Wuppertal und seine Bürgerbeteiligungsprojekte schon sehr gut. Denn sie absolvierte hier im April und Mai ein Praktikum. Und war da schon in die Anfänge des Projekts Bürgerbudget eingebunden.

Experteninterviews für die Masterarbeit

Außerdem hat sie sich in ihrer Masterarbeit in Politikwissenschaften mit dem Thema Bürgerbeteiligung beschäftigt, hat Experteninterviews dazu geführt, wie Städte auch solche Gruppen erreichen, die sich weniger als andere engagieren, unter anderem Jugendliche. Sie befragte Mitarbeiter der Stadt Münster sowie Sigrid Möllmer vom Wuppertaler Kinder- und Jugendbüro der Stadt sowie Marcel Solar vom Wuppertaler Dezernat für Bürgerbeteiligung. Dass hier in der Stadt das erste Dezernat dieser Art eingerichtet wurde, ist natürlich bundesweit bekannt.

Aus ihren Interviews weiß sie: „Weniger Engagement heißt nicht unbedingt weniger Interesse. Oft liegt es auch an der Ansprache.“ Jugendliche spreche man beispielsweise am besten über die neuen Medien an. Außerdem sei Netzwerkarbeit wichtig, also die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Jugendeinrichtungen.

Ablauf

Julia Kohake Die letzte Phase beginnt mit einer Präsentation der 32 ausgewählten Projekte am 14. September in der Stadthalle. Wer will, kann dann einen Wahlzettel mit seinen Favoriten abgeben. Das ist auch vom 18. bis 22 September im Rathaus (Zimmer A185) möglich sowie online bis 5. Oktober. Die Projekte mit den meisten Stimmen werden realisiert – soweit das Budget von 150 000 Euro reicht. Die Bürgerbeteiligerin wuchs im Landkreis Vechta nördlich von Osnabrück auf, machte ihren Bachelor in Germanistik und Politikwissenschaften in Göttingen und ging für den Master in Politikwissenschaften an die Uni Münster.

Die Praxis sei aber noch einmal etwas anderes, hat sie festgestellt – „viel spannender als die Theorie. Man ist viel näher am Thema.“ In der Theorie werde häufig die Meinung vertreten, dass möglichst viel über Online-Kommunikation laufen soll. „Aber damit erreichen wir ältere Menschen nicht“, sagt sie. Deshalb seien sie für das Thema Bürgerbudget auch auf die Straße gegangen, hätten in den Innenstädten von Elberfeld und Barmen Menschen angesprochen und Handzettel verteilt.

Darin erklärten sie, dass die Stadt 150 000 Euro zur Verfügung stellt, über deren Verwendung die Bürger Vorschläge machen und entscheiden dürfen. Über 266 Vorschläge gingen ein, Bürger entschieden darüber, welche davon weiterverfolgt werden sollen.