Kinder dürfen sich auf verschiedene Ausflüge freuen. Zudem gibt es Workshops, in denen etwa Drachen gebaut werden können.

Vohwinkel. Für Kinder und Jugendliche wird es in den kommenden zwei Wochen garantiert nicht langweilig. Dafür sorgt ein umfangreiches Herbstferienprogramm, das von Stadt, Diakonie und den Kirchengemeinden organisiert wird.

Im Jugendhaus Vohwinkel Mitte, Gräfrather Straße 9, werden komplette Themenwochen angeboten. Das ganztägige Konzept richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Sie können etwa ihr eigenes Fernsehprogramm mit Nachrichten, Reportagen und Werbung gestalten. Außerdem stehen verschiedene Tagesausflüge auf dem Programm. Für Jugendliche ab zwölf Jahren geht es in der ersten Woche in den Movie Park Bottrop. In der zweiten Woche wird ein offener Treff mit einem Filmabend im hauseigenen Kino angeboten. Weitere Infos gibt es telefonisch unter 5637313.

Wer in den Herbstferien noch nichts vor hat, ist auch im Treffpunkt Tesche, Nathrather Str. 76, genau richtig. Hier können die jungen Besucher spielen, toben, Musik hören, tanzen und auf vielerlei Art kreativ sein. Eine Tesche-Rallye und ein Besuch im Trampolinpark Crazy Jump sorgen für mächtig Bewegung. Höhepunkt für Kinder ist die beliebte Halloween-Party, bei der ausgiebig gefeiert wird. Auch Jugendliche kommen bei einem Fifa-Turnier oder „Crossover-Cooking“ nicht zu kurz. Genaue Informationen und Anmeldungen gibt es im Treffpunkt Tesche, Nathrather Straße 76, sowie telefonisch unter 5637382.

In der Offenen Tür Höhe, Höhe 67, ist ebenfalls viel los. Hier wird unter anderem ein Rap-Projekt angeboten. Die entstandenen Songs werden dann im Tonstudio aufgenommen. Außerdem geht es in den Europapark Rust. Kinder können ihren eigenen Drachen bauen. Auch eine Spiele-Olympiade wird angeboten. Telefonische Infos gibt es unter 5637355.

Einen Herbstferienspaß erleben Kinder ab sechs Jahren in der Evangelischen Kirchengemeinde Vohwinkel. Bei einer Themenwoche ab dem 23. Oktober geht es um Indianer. Anmeldungen und Kontakt im Kinder- und Jugendbüro, Gräfrather Straße 15, Telefon: 7387196.

Im Jugend- und Begegnungszentrum (Jub’s), Zur Waldkampfbahn 8, gibt es unter anderem einen Kindertreff und ein Jugendcafé. Infos zum Programm unter 0202/97648258.