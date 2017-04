In der Nacht zu Dienstag wurden ein 17-Jähriger und sein Freund an der Luisenstraße überfallen.

Wuppertal. In der Nacht zu Dienstag kam es gegen 0.30 Uhr in Elberfeld an der Luisenstraße zu einem Raub. Ein 17-Jähriger hob an einem Automaten am Willy-Brandt-Platz Geld ab und begab sich in Begleitung seines Freundes Richtung Luisenstraße.

Dabei wurden die zwei Jugendlichen von einer vierköpfigen Gruppe junger Männer verfolgt. Die Täter bedrängten den 17-Jährigen, schlugen ihn und klauten sein Geld. Anschließend flüchteten sie. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei zwei Tatverdächtige (männlich; 17 und 18 Jahre) festnehmen. Die Ermittlungen zu den Mittätern dauern an.