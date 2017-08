Am Montagabend brannten zwei Strohballen, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Wuppertal. Am Montagabend, gegen 21.50 Uhr, kam es auf einem Feld in der Nähe der Straße Wildsteig in Katernberg zum Brand zweier Strohballen. Anwohner meldeten den Brand der Feuerwehr.

Zeugen hatten drei Personen beobachtet, die das Feuer entfacht hatten. Die drei Jugendlichen im Alter von 14,15 und 16 Jahren konnten von Polizeibeamten angetroffen und den Eltern übergeben werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Auf die Täter warten nun eine Strafanzeige wegen Brandstiftung und die Ermittlungen der Kriminalpolizei.