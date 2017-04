Wuppertal. Am Freitag gegen 23:22 Uhr, betraten zwei zunächst unbekannte maskierte Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Spielhalle in der Westkotter Straße. Sie forderten der Herausgabe von Bargeld und verstauten das Bargeld in einem Mitgeführten Rucksack. Anschließend flüchteten sie zunächst zu Fuß bergwärts und stiegen an der Einmündung Lentzestraße in den Pkw eines dort wartenden Fluchthelfers. Ein Zeuge konnte im Rahmen der Tatortbereichsfahndung angetroffen werden und machte fahndungsrelevante Angaben.

Im weiteren Verlauf konnte der Fluchtwagen abgeparkt angetroffen werden. Der 20-jährige Halter und gleichzeitige Mittäter erschien an seinem Fahrzeug und erkundigte sich nach dem Ansinnen der Polizeibeamten hinsichtlich der Besichtigung seines Fahrzeuges. Man wurde sich schnell einig auch mal das Innere des Pkw besichtigen zu können und fand dort eine Sturmhaube und einen Handschuh. Bei der Fortsetzung des hilfreichen Gesprächs in der Täterwohnung wurden dort der beschriebene Rucksack, der weitere Handschuh, Kapuzenpulli und Patronen für eine PTB-Schusswaffe aufgefunden. Die zugehörige Pistole wurde im Treppenhaus liegend sichergestellt.



Im Dachspeicher des Mehrfamilienhauses konnten dann auch noch die zwei Hauptakteure (15 + 16 Jahre alt) angetroffen werden. Die weitergehenden Ermittlungen führten am Folgetag dann auch noch zur Auffindung des geraubten Bargeldes. Im Rahmen der Vernehmungen räumten die Täter auch einen weiteren begangenen Spielhallenraub ein. Alle drei Täter wurden nach Rücksprache mit der Justiz im Anschluss entlassen.