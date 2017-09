Wilhelm-Kraft-Gesamtschüler werden für ihren Einsatz gegen Kinderarbeit von der Kindernothilfe ausgezeichnet.

Sprockhövel. Das Dankeschön--Konzert mit der Berliner Band Culcha Candela hat die Schüler der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule offenbar sehr motiviert. Denn auch in diesem Jahr haben sich die Jugendlichen für Gleichaltrige eingesetzt und Spenden für arbeitende Kinder in Sambia eingesammelt. Bei der Kindernothilfe-Kampagne „Action!Kidz – Kinder gegen Kinderarbeit“ belegten die Gesamtschüler den zweiten Platz. Für ihren Einsatz für Kinderrechte erhalten die Jugendlichen deshalb 350 Euro für die Klassenkasse, die von der KD-Bank für Kirche und Diakonie zur Verfügung gestellt werden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule einen Sonderpreis erhalten: Ein exklusives Treffen mit der Band Culcha Candela. Ansporn genug, um in diesem Jahr noch eine Schippe draufzulegen. Mit einem Spendenlauf sammelten die Jugendlichen 3370 Euro Spenden für die Schülerkampagne der Kindernothilfe. Die Summe bedeutete Platz zwei der Kategorie „Höchste Gesamtspende unter zwölf Jahren“. Mit den Spenden unterstützen die „Action!Kidz“ ein Projekt der Kindernothilfe gegen ausbeuterische Kinderarbeit in Sambia. Dort müssen Mädchen und Jungen auf Tabakplantagen, in Sandgruben und in Steinbrüchen schwere körperliche Arbeit verrichten.

Auch in diesem Schuljahr sind alle interessierten Klassen wieder dazu aufgerufen, sich für arbeitende Kinder stark zu machen – diesmal für Jungen und Mädchen im Norden Indiens, die dort in Ziegeleien arbeiten müssen und nicht zur Schule gehen können. Wer teilnehmen möchte, kann sich im Internet informieren. Red

actionkidz.de