Der Austausch war mit Hilfe des Palästinensischen Freundeskreises Wuppertal möglich. Ein Reisebericht.

Wuppertal. Die Else-Lasker-Schüler-Gesamtschule hat sich kein alltägliches Ziel für einen Schüleraustausch ausgesucht. Nicht etwa Wembley bei London oder Montreuil bei Paris waren das Ziel, sondern Dura, eine Stadt in der Nähe von Hebron mit fast 40 000 Einwohnern. Warum ausgerechnet Dura? Das liegt für Dorothee Kleinherbers-Boden, Direktorin der Else-Lasker-Schüler Gesamtschule, auf der Hand: „Be’er Scheva in Israel als Partnerstadt von Wuppertal lag nah, aber wir haben 2009 beschlossen, dass wir auch gerne einen Austausch mit einer Schule in Palästina machen würden. Das hat sich dann sehr schwierig gestaltet.“

Denn wenn es nicht gerade eine konfessionelle Schule ist, ist die Vermittlung eines Austausches nur mit Hilfe möglich und die kam vom Palästinensischen Freundeskreis Wuppertal. Im Fall von Palästina scheiterte es bei manchen Eltern bereits bei den Sicherheitsbedenken und bei anderen machten die Formalitäten einen Strich durch die Rechnung. Viele Bedenken konnte Ulrich Klan allerdings zerstreuen. Als Lehrer an der Else war er bei dem Projekt von Anfang an dabei. „Es ist tatsächlich anders in der Wahrnehmung vieler Eltern. Solange es keine zugespitzte Aufstandssituation gibt, ist für uns deutsche Besucher Palästina sicherer als Israel“, erklärt der Lehrer.

Die palästinensischen Schüler waren dankbar für den Besuch

Trotzdem fehlten anfangs noch Teilnehmer und da kam Katja Uhl vom Ganztagsgymnasium Johannes Rau ins Spiel. Sie konnte weitere Schüler beisteuern. „Die Gastfreundschaft war toll. Es war auch die Begeisterung, mit der wir aufgenommen wurden. Wir haben mehrfach gehört ,Danke, dass ihr euch für uns interessiert’“, erklärt die Gymnasiallehrerin. Für die Schüler und die begleitenden Pädagogen war es ein reger Austausch mit den Menschen vor Ort.

Auch wenn sich vieles ähnelt, gebe es doch Unterschiede im Schulalltag. So seien die Schulen geschlechtergetrennt und eher auf Frontalunterricht ausgelegt. Dennoch stünde der pädagogische Anspruch im Vordergrund und somit der Dialog zwischen den Wuppertaler Lehrern und jenen Lehrkräften vor Ort, berichtet Uhl. Bei den Schülern legten sich die Bedenken recht schnell, spätestens aber nach der Ankunft.

„Was mir ganz stark im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass einfach Familie und Gastfreundschaft einen ganz anderen Stellenwert haben“, berichtet Dele (16) vom Gymnasium Bayreuther Straße. „Jeden Tag wird eigentlich die Großmutter besucht, auch wenn sie mehrere Stunden Fahrt weg wohnt. Sie haben die Gäste behandelt wie Götter.“ Im Schulalltag gehe es allerdings bis auf wenige Ausnahmen sogar entspannter zu als in Deutschland, meint die Sechzehnjährige. Ein wichtiger Unterschied war jedoch die morgendliche Versammlung mit Fahnenappell.