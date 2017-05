Jakob Conda und Aaron Waller wollen etwas gegen die Politikverdrossenheitder Jugend tun und über die Parteien informieren.

Wuppertal. Immer weniger Jugendliche interessieren sich für Politik. Das lässt sich anhand von zahlreichen Statistiken zu Bundestags- und Landtagswahlen belegen. Dass dies sicherlich nicht wünschenswert ist, darin sind sich alle einig. Aber wie kann man dieses Phänomen bekämpfen? Jakob Conda und Aaron Waller haben einen Ansatz: Die beiden 17-Jährigen haben in ihrer Freizeit die App „Mr. Politik“ entwickelt. Die Anwendung für Smartphones soll als Politikratgeber dienen und wendet sich insbesondere an Jugendliche.

„Wir dachten uns, es wäre gut, wenn die Jugend etwas über Politik erfährt.“

Jakob Conda und Aaron Waller

„Politik hat uns früher selbst nie begeistert“, gestehen die beiden. „Auch der Politik-Unterricht in der Schule war eher langweilig.“ Die Informationsbeschaffung sei einfach zu aufwendig, meinen die Schüler: „Seitenlange Wikipedia-Artikel voller Fachwörter sind für die meisten Teenager nur schwierig zu verstehen“.

Also suchten die Jugendlichen nach einer Möglichkeit, sich einfach und verständlich einen Überblick über die deutsche Politik zu machen und entwickelten die App „Mr. Politik“. „Wir dachten uns, es wäre gut, wenn die Jugend etwas über Politik erfährt.“ In der App finden sich neben Statistiken zu vergangenen Bundestagswahlen und einer Übersicht zu den wichtigsten Fragen der Politik auch einfach zu verstehende Zusammenfassungen der Wahlprogramme. Momentan verfügbar sind CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke, CSU, AfD sowie die Piraten, weitere Parteien sollen in Zukunft folgen, falls die App Anklang findet.

In wenigen Sätzen werden dort die Ideen und Vorschläge der Parteien zu verschiedenen Bereichen vorgestellt. „Auf Wikipedia und den Seiten der Parteien haben wir uns das wichtigste zusammengesucht und das Wahlprogramm so zusammengefasst, dass es jeder verstehen kann.“ Über Bildungs- und Innenpolitik bis hin zur Einwanderungspolitik werden dort die wichtigsten Punkte kurz und knapp aufgeführt.

Nach fünf Tagen wurde die App bereits mehr als 100 Mal heruntergeladen. Die Schüler hoffen diesbezüglich aber noch auf einen Aufschwung: „Bis sich die Apps im Playstore in die Kategorien eingespielt haben und auch gut gefunden werden können, dauert es ein bisschen.“ Die Programmierung der App haben die beiden ohne Verdienst durchgeführt: