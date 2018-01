Termine im Wahlkreis müssen zurückstehen.

Jürgen Hardt, CDU-Bundestagsabgeordneter für Solingen, Remscheid und Wuppertal II, ist bei den Gesprächen zur Groko in Berlin dabei. Hardt wird als Außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion dem Unions-Team für die Fachgruppe „Außen, Entwicklung, Verteidigung, Menschenrechte“ angehören, welche von den Bundesministern Ursula von der Leyen und Gerd Müller geleitet wird.

Hardt ist überzeugt: „Ich halte einen Abschluss der Koalitionsverhandlungen bis Karneval für realistisch. Dann könnte die Mitgliederbefragung der SPD und der Parteitag der CDU noch im Februar stattfinden und die Kanzlerwahl und Regierungsbildung im März, also vor Ostern.“ Er werde nun die nächsten zwei Wochen überwiegend in Berlin am Verhandlungstisch verbringen. „Termine im Wahlkreis, zum Beispiel das Grünkohlessen des THW Solingen, der Neujahrsempfang auf Schloss Burg, mein Auftritt bei der Senioren-Union in Remscheid oder bei den Wirtschaftsjunioren in Wuppertal sind leider nicht möglich“, so Hardt. „Ich setze auf das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis. Deutschland braucht eine Regierung mit klarer Mehrheit im Bundestag. Das hat jetzt Priorität.“ Red