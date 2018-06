Förderverein beglückwünscht Adolphe Binder.

Die erste Spielzeit der Intendantin des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch, Adolphe Binder, neigt sich dem Ende zu, Zeit für eine Bilanz. Heinz Theodor Jüchter, Vorsitzender des Fördervereins Pina Bausch Zentrum, ist begeistert: „30 Tanzabende allein in Wuppertal, darunter eine Neueinstudierung, zwei Wiederaufnahmen, zwei ,Neue Stücke’, dazu mehrere „Play Times“ vor Ort, Schulprojekte und zwölf internationale Gastspiele von New York bis Paris. Und überall stand das Publikum Schlange und jubelte am Schluss“, schreibt er in einer Mitteilung. Er gratuliert der mutigen Intendantin, aber auch einem Ensemble aus älteren und jüngeren Tänzern (die z.T. Pina Bausch gar nicht mehr kennengelernt haben). In einem Glückwunschschreiben an Adolphe Binder schreibt Jüchter: „Den wichtigsten Pina-Auftrag an zeitgenössisches Tanztheater hat sie in die Formel gebracht: Es komme darauf an, zu zeigen, ‚was Menschen bewegt’. Dazu finde man an beiden neuen Abenden vieles: wunderbare, auch stille Bilder, eindrucksvolle neue Tänze und Bewegungsfiguren, viele erzählte Alltagsgeschichten. Jüchters Appell: „Machen Sie bitte so weiter … und noch vor der Sommerpause hoffe ich auf den endgültigen Beschluss zum Tanzzentrum Pina Bausch. Das werden wir gemeinsam feiern.“ Red