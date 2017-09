Das Rex-Kino zeigt den Film „Victoria & Abdul“ ab morgen.

Judi Dench bezaubert im Historiendrama „Vicotoria und Abdul“ , das nach einer wahren Begebenheit erzählt wird: Zu ihrem 50. Thronjubiläum Ende des 19. Jahrhunderts lässt Victoria, britische Königin und Kaiserin von Indien, indische Arbeiter in ihren Palast nach London kommen um für sie, anlässlich der Feierlichkeiten, zu arbeiten. Einer davon ist Abdul – er serviert im Speisezimmer Essen und lernt dabei die Monarchin kennen.

Beide freunden sich so gut an, dass die Monarchin nur kurze Zeit später den jungen Inder in ihr Gefolge aufnimmt. Er bekommt den Titel „Munshi“, was soviel wie „Lehrer“ oder „Angestellter“ bedeutet. Abdul gibt ihr etwa Sprachunterricht in Hindustani und Urdu und lehrte sie indische Bräuche. Diese platonische Freundschaft wird von vielen Seiten missbilligt. Andere Angestellte zum Beispiel fühlen sich Abdul überlegen und missgönnen ihm seine Sonderbehandlung. Auch die königliche Familie ist nicht besonders erfreut über die neue Bekanntschaft, noch dazu als er Victoria als ihr Sekretär und Vertrauter überallhin begleitet. Judi Dench meistert die Rolle der Monarchin mit Bravour und ohne falsche Untertöne. Ihre Darstellung der Queen ist anrührend und hat durchaus Mut zur Hässlichkeit. Geschichtsblinde Monarchenverehrung kann man Stephen Frears also nicht vorwerfen. Und Judi Dench kann sich Hoffnungen auf ihren zweiten Oscar machen.

Das Rex-Kino zeigt den Film morgen um 17.15 Uhr und um 21.15 Uhr, ab Freitag dann täglich um 15.45 Uhr, 18 Uhr und außer Dienstag um 20.15 Uhr. Alle Infos auch unter

