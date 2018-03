Die Begegnungsstätte Alte Synagoge veröffentlicht am 12. April eine Auswahl an Briefen von Wuppertaler Juden an den Lehrer und Politiker in einem Buch. Auszüge daraus sind vorab in der WZ zu lesen.

Sehr geehrter Herr Föhse,

ich danke Ihnen für Ihre Anfrage vom 28. April dieses Jahres. Um ihr völlig gerecht zu werden, müsste ich ein Buch schreiben, wozu ich keine Zeit habe, da ich in der Tat ein eigenes Buch in Arbeit habe, nämlich über meine Sekretärstätigkeit bei Thomas Mann von 1943 bis 1952, während er in Los Angeles lebte. Ich muss mich also darauf beschränken, Ihnen nur kurz einige Anhaltspunkte zu geben. Näheres über meine Jugenderfahrungen mit Antisemitismus in Elberfeld habe ich in meinem Manuskript niedergelegt, was Ihnen vielleicht eines Tages vor Augen kommen wird.

Die Vorfahren meines Vaters, ein gebürtiger Elberfelder, lebten schon seit ca. 200 Jahren im Rheinland. Meine Mutter stammte aus Prag, wo auch ich (und meine ältere Schwester) während des Ersten Weltkrieges geboren wurde, indessen mein Vater als Kriminalkommissar bei der Gegenspionage in Brüssel tätig war. Der Vater meines Vaters, Jakob Goldschmidt, hatte ein Herrenfutterstoff-en-gros-Geschäft in Elberfeld, das sein Sohn Leo übernahm. Mein Vater war der einzige Akademiker unter seinen Geschwistern (sechs im ganzen).

Wir hatten jüdischen Religionsunterricht in der Schule, und der Rabbiner Dr. Norden kam zweimal wöchentlich in die Schule zu diesem Zweck. Ich bewunderte ihn sehr. Nach ihm kam ein jüngerer Rabbiner, an dessen Namen ich mich im Moment nicht besinnen kann. An den hohen jüdischen Feiertagen besuchten wir Kinder immer die Synagoge, und ich sang eine Zeit lang im Synagogenchor. Später gehörte ich dem Jüdischen Tennisclub (Blau-Weiß?) an, das war nach Hitler, als man in einem wahren Ghetto zu leben gezwungen war.

Es ginge zu weit, hier im Einzelnen über antisemitische Erfahrungen zu schreiben. Sie fingen nicht erst mit Hitler an, sondern es gab schon vorher Schülerinnen, die nicht mit Juden verkehren durften (z.B. die von Baums, ein gekaufter Adel), Briefträger, die antisemitische Bemerkungen machten, die man aber noch glaubte, „aufklären“ und belehren zu können, usw. Nach Hitler war das Denunzieren ein beliebter Sport (Mitbewohner unseres Mietshauses zeigten meinen Vater an, er mache obszöne Fotographien in seinem Keller!), eine Mitschülerin sah mich mit meinem „arischen“ Freund und rief sofort die Polizei an, usw. Bis auf einen wunderbaren Lehrer, Dr. Henssen, waren die meisten Lehrer (von denen manche schon pensioniert gewesen waren, aber nun als alte Parteibonzen wieder angestellt wurden) antisemitisch und verfolgungsgierig, was mich veranlasste, in der Obersekunda abzugehen. Zum Abitur und der Universität wurde man als Jude, wie Sie wissen, sowieso nicht zugelassen.