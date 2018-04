Gegen den TuS Haltern setzt sich das Team um Trainer Andrius Balaika mit 1:0 durch.

Sprockhövel. Für die Überraschung des Spieltages sorgte die TSG Sprockhövel mit ihrem 1:0-(1:0)-Sieg über TuS Haltern. Die 123 Fans sahen in der German-Flavours-Travel-Arena, wie erlösend der 4:1-Sieg am vergangenen Wochenende gewirkt hatte. Grund für überbordende Freude war der Sieg allerdings nicht. Denn: „Natürlich waren wir nicht die Mannschaft mit mehr Ballbesitz. Das hat von uns heute aber auch niemand erwartet“, bilanziert Patrick Rohde, Sportlicher Leiter der TSG.

Die Taktik von Andrius Balaika, seine Truppe wieder etwas kompakter stehen zu lassen und mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen, ging auf. Während Haltern fast ausschließlich durch Standardsituationen gefährlich wurde, setzte die TSG auf nadelstichartige Angriffe, die schon in der 26. Minute zur 1:0-Führung der Gastgeber führten. Einen verunglückten Abschlag des TuS-Torhüters brachten die Baumhof-Kicker über die Stationen Elsamed Ramaj, Patrick Dytko und John Buceto zum glücklichen Abschluss.

TSG Sprockhövel hat in der Nachspielzeit Riesenglück

Im zweiten Durchgang steigerten die Gäste zwar den Druck, konnten aus dem Spiel heraus aber weiter keine Gefahr ausstrahlen. In der 75. Minute hätte Maximilian Claus in einer ähnlichen Situation wie der, die zum 1:0 führte, die Führung noch ausbauen können, nutzte die Chance aber nicht. So baute der bisherige Tabellendritte weiter Druck auf. Die TSG-Defensive, der man die zunehmende Sicherheit ansah, konnte diesem aber standhalten – wenngleich in der einen oder anderen Situation auch mit etwas Glück. Denn in der 93. Spielminute hatte Halterns Stefan Örterer, der sonst jede Gelegenheit zu nutzen weiß, die Riesenchance zum Ausgleich auf dem Fuß, als der Ball an Mann und Maus vorbeirollte. Doch am Ende blieb es beim 1:0-Erfolg der Hausherren.

„Das war sicherlich das Glück, das uns in den vergangenen Wochen oft gefehlt hat. Heute hat es sich die Mannschaft aber wieder erzwungen“, sagte Patrick Rohde.

TSG: Mißner - Cömez, Oberdorf, Budde, Gremme, Ramaj, Dytko (85.Kadiu, Dudda (89./Terzicik), Buceto, Wasilewski, Claus (78./Bukowski),