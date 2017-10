Zum Start spricht Pfarrer Gerson Monhof am Donnerstag über Luther und Calvin.

Südstadt. Gerson Monhof hat am kommenden Donnerstag ein Heimspiel. Der Pfarrer der Elberfelder Südstadt eröffnet um 19.30 Uhr das zweite Halbjahr der Reihe „Offene Abende in der Johanneskirche“. Sein Thema: Luther und Calvin: Zwei Reformatoren gestalten die Wiederentdeckung des Evangeliums. Was haben sie wirklich gedacht und geschrieben? In welchem Verhältnis standen sie zueinander? Monhof wird an ausgewählten Beispielen zeigen, wie nahe sie sich standen und wo sie sich voneinander unterscheiden.

Am 26. Oktober wird sich dann Sandra Wagner-Conzelmann, Architektur- und Kunsthistorikerin aus Aachen, dem Architekten Otto Bartning und dem evangelischen Kirchbau widmen. „…sichtbare Form und Gestalt der Gemeinschaft“ ist ihr Vortrag überschrieben. Bartning (1883-1959) schuf unter anderem die berühmten Notkirchen, zu denen auch die Johanneskirche zählt.

Die weiteren Termine: 9. November, geplantes Thema „Frauen der Reformation“ (Referent wird noch bekanntgegeben). 23. November, „Luthers Gegner. Die Verteidiger der Papstkirche und ihre Argumente (Prof. Dr. Martin Ohst, Wuppertal). est

» Die Offenen Abende finden immer donnerstags im Saal der Johanneskirche statt. Der Beginn ist 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Kollekte wird erbeten.