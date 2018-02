In Sprockhövel gibt es viele Angebote für Kinder- und Jugendliche, die den Urlaub zu Hause bunter machen sollen.

Sprockhövel. Kinderzirkus, Feriencamps und ein Mittelalter-Abenteuerspielplatz – die Ferienspaß-Projektwochen versprechen den Kindern in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Programm.

Los geht es mit einem Abenteuerspielplatz unter dem Motto „Leben wie im Mittelalter“. 60 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren haben vom 16. bis zum 27. Juli die Möglichkeit, an diesem Projekt, das an der Grundschule Börgersbruch stattfinden wird, teilzunehmen. Zwei Wochen lang werden dort Häuser und Buden gebaut und nach deren Fertigstellung mit regem, mittelalterlichem Treiben erfüllt. Am Freitag, 27. Juli, soll auf dem Gelände ein großes Abschlussfest gefeiert werden, zu dem Freunde und Verwandte der Kinder, aber auch interessierte Bürger herzlich eingeladen sind.

Im Anschluss daran findet vom 30. Juli bis 3. August im Jugendzentrum Haßlinghausen die Workshop-Woche „Stein-Zeit“ statt, in der 30 Kinder von sechs bis 14 Jahren zum Thema „Stein“ basteln, modellieren, raspeln, formen und spielen können. Dazu stehen Besuche beim Steinbildhauermeister Gräf und in der Ennepetaler Kluterthöhle an. Zum Abschluss dieser Woche wird es am Freitagnachmittag ein buntes „Stein-Zeit-Fest“ geben.

In der vierten Ferienwoche, vom 6. bis zum 10. August, gastiert der Zirkus Casselly in Niedersprockhövel. Bis zu 80 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren können auf dem Schulhof der Mathilde-Anneke-Schule, auf dem in diesem Jahr das große Zirkuszelt aufgebaut wird, Zirkusluft schnuppern und sich auf die Galavorstellung zum Abschluss der Woche vorbereiten.

Anmeldungen sind noch bis Ende des Monats möglich

Alle Projekte finden in den angegebenen Zeiträumen täglich von 10 bis 16 Uhr statt. Die Teilnahme am Abenteuerspielplatz kostet pro Kind 55 Euro, für die „Stein-Zeit-Woche“ und den Mitmach-Zirkus fallen jeweils 30 Euro pro Kind an. Zusätzlich wird für alle Projektwochen jeweils eine Frühstücksgruppe angeboten, die bereits um 8 Uhr beginnt. Für die zusätzlichen Frühstücksgruppen wird ein Teilnehmerbeitrag in Höhe von 9 Euro pro Kind und Woche erhoben. Anmeldungen für diese drei Projekte nimmt der Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Sprockhövel bis zum 28. Februar entgegen. Ein Anmeldeformular befindet sich in einem Faltblatt, das zurzeit an den Sprockhöveler Schulen verteilt wird und in den Jugendzentren und den Bürgerbüros der Stadt sowie bei der Stadtsparkasse Sprockhövel und in ihrer Zweigstelle in Haßlinghausen ausliegt. Das Faltblatt sowie ein zusätzliches Anmeldeformular stehen auch als Pdf-Dateien auf der Homepage der Stadt zur Verfügung:

www.sprockhoevel.de/Jugend&Schule/Freizeitangebote

Bereits in den Pfingstferien lädt der Sprockhöveler Verein „sunshine4kids“ Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren vom 19. bis zum 27. Mai zu seiner Hoffnungsflotte auf dem niederländischen Ijsselmeer ein. Die Kinder und Jugendlichen können in diesen 9 Tagen alle Sorgen an Land zurücklassen und sich ganz auf Wind und Wellen und den faszinierenden Segelsport einlassen. Vorkenntnisse im Segeln sind nicht erforderlich, alles Nötige wird in dieser Zeit gelernt. Nähere Infos dazu gibt es im Faltblatt und auf der Homepage des Vereins

www.sunshine4kids.de

Anmeldungen bei der Vorsitzenden Gaby Schäfer unter 0160 – 74 80 539 oder per E-Mail an:

sunshine4kids@web.de