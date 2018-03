Zwar ist jeder dritte Straftäter in Wuppertal Ausländer, dieser Anteil ist aber Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozentpunkte gesunken. Die Polizei hat ihre Kriminalitätsstatistik veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr hat die Polizei in Wuppertal 6600 Tatverdächtige ohne deutschen Pass registriert. Damit haben ausländische Menschen einen Anteil von 35 Prozent an der Gesamtzahl der Tatverdächtigen. Dieser Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozentpunkte gesunken, hat aber weiterhin ein hohes Niveau. Zum Vergleich: Ende 2017 machte der Anteil der Menschen ohne deutschen Pass im Wuppertaler Stadtgebiet eine Quote von 19,3 Prozent aus.

Die Zahlen, so die Wuppertaler Polizei, bedürfen einer Einordnung. So sei der Anteil der nichtdeutschen Straftäter auch deshalb zusätzlich erhöht, weil ausländerrechtliche Verstöße mit einfließen – Delikte, die Deutsche per Definition nicht begehen können. Trotzdem: Wenn die Polizei ausländische Tatverdächtige erfasst, dann zum großen Teil wegen Eigentumsdelikten und Körperverletzungsdelikten.

Tatorte sind nicht selten Notunterkünfte

Diese Straftaten passieren nicht zwangsläufig auf der Straße. Polizeisprecher Stefan Weiand sagt: „Wir haben oft die Problematik in den Notunterkünften, dass viele Menschen mit vielen unterschiedlichen Meinungen und kulturellen Hintergründen auf engstem Raum miteinander leben.“ So seien auch die Opfer der Körperverletzungsdelikte oftmals ebenso Ausländer.

Andere Perspektive: Bei den Delikten auf offener Straße in Wuppertal, egal ob es sich um Raub, Taschendiebstahl oder Sexualdelikte handelt, kommen nach den Zahlen der Polizei noch immer zwei deutsche Täter auf einen Nichtdeutschen. Zudem weisen die Zahlen der Delikte, vor denen sich viele Bürger auf offener Straße fürchten, keinen eindeutigen Trend auf.

Sexual- sowie Raubdelikte in Wuppertal etwa gleichbleibend

Man nehme die „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“, zu denen Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen und exhibitionistische Handlungen zählen. Die Wuppertaler Polizei zählte 200 Fälle in 2017 – und der Wert pendelt seit Jahren unverändert in diesem Bereich. 2013 lag er bei 179, 2014 bei 240, 2015 bei 227 und 2016 bei 191. Ebenso gehen die Zahlen bei den Raubdelikten auf offener Straße in Wuppertal rauf und runter. Allerdings passierte im vergangenen Jahr mit 372 Raubüberfällen weniger als 2013, als 451 Menschen zu Opfern wurden.

Weniger Taschendiebstähle in Wuppertal

Auf die Reduzierung der Taschendiebstähle darf die Polizei stolz sein. Der Wert fiel von 2187 in 2016 auf aktuell 1509. Die Gründe sind – wie so oft in der Statistik – schwer an einem Faktor festzumachen. Polizeisprecher Weiand sagt: „Wir fahren viele Aufmerksamkeitskampagnen gegen Taschendiebstahl. Eine verlässliche Aussage zu dem Rückgang können wir aber nicht machen.“