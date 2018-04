Musikfans erwarten unter anderem Höhepunkte von Peter Bachmann, dem Wolfgang Schmidtke Orchestra und dem Hendrika Entzian Quartett.

Von Freitag bis Mittwoch wird für Jazz-, Blues- und Weltmusikfans wieder ein abwechslungsreiches Programm zwischen Langerfeld und Elberfeld angeboten.

Am Donnerstag sind ab 20 Uhr im Swane-Café, Luisenstraße 102a, Cello Chill Sounds angesagt. Dort präsentieren der Bergisch Gladbacher Gitarrist Peter Bachmann und der Kölner Cellist und Loop-Nerd Ralf Werner Groove-Kompositionen mit originalen Klängen aus lauten Metropolen und idyllischer Natur – von Europa, über Afrika bis zu den USA.

In der Bandfabrik, Schwelmer Straße 133, tritt am morgigen Freitagabend, 20 Uhr, der bislang einzige deutsche „All Ireland Champion“, Jens Kommnick, mit seiner akustischen Sologitarre auf. Er gilt als führender Vertreter des Celtic Fingerstyle, der auch Einflüsse aus Klassik, Jazz und Rock in seinen filigranen Gitarrenklängen einfließen lässt. Für sein Album „Redwood“, das er an dem Abend vorstellt, hat er erst kürzlich den Preis der deutschen Schallplattenkritik bekommen. Seine angenehme Bühnenausstrahlung und humorvolle Präsentation machen seine Konzerte zu einem besonderen Vergnügen. Dazu gibt es stilgerecht Guinness im Ausschank.

Um 21 Uhr beginnt am Freitagabend das nächste Nachtfoyer der Wuppertaler Bühnen im Kronleuchterfoyer im Opernhaus mit dem 15-köpfigen Wolfgang Schmidtke Orchestra und seinem Programm „Monk’s Mood“. Der Wuppertaler Saxofonist und Komponist Schmidtke eröffnete mit seinem Orchester im Dezember 1997 auch die Nachtfoyer-Konzertreihe. Gastsolist war damals der legendäre Bassist Peter Kowald und gespielt wurden ausschließlich Stücke von John Coltrane. 20 Spielzeiten später gilt weiterhin ein klares Bekenntnis zur reichen Tradition des Jazz und ebenso der erklärte Wille, es nicht bei der Traditionspflege zu belassen, sondern das Erbe des Jazz aus dem Geist des Jetzt zu spielen. Das Schmidtke Orchestra spielte am 100. Geburtstag von Thelonious Monk, am 10. Oktober im vergangenen Jahr, ein Rundfunkkonzert in Berlin, das jetzt als CD veröffentlicht wird.

Rainers

Jazzcorner

Im Jazz Club im Loch, Bergstraße 50, tritt am Samstag um 20 Uhr das Hendrika Entzian Quartett mit Saxofon, Piano, Bass und Schlagzeug auf. Die Musik des 2012 gegründeten Kölner Quartetts um die Kontrabassistin Hendrika Entzian lässt mit akustischen Klängen, songartigen Strukturen und einer offenen Spielhaltung, die Grenzen zwischen Komposition, Interaktion und Improvisation verschwimmen. Einlass: 19 Uhr. Groovigen Jazz, Funk und Soul präsentiert Bob Tenex am Samstag um 19.30 Uhr im Swane-Café, Luisenstraße 102a. Die sechs Musiker aus dem Bergischen und Düsseldorf versuchen eine Gratwanderung von Instrumental und Partyband mit abwechslungsreichen Songs, diversen Instrumenten, Gesangs- und Rapeinlagen.