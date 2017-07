Wuppertal. Nach einer Abschlussfeier an der Jägerhofstraße in Wuppertal, wurde am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, ein Jugendlicher beraubt.

Nach Angaben der Polizei traf der 15-Jährige gegen 22.15 Uhr traf auf mehrere Personen. Einer der Männer sprach den Jugendlicher an. Der Unbekannte fragte zunächst nach der Uhrzeit. Als der Jugendliche sein Handy aus der Hosentasche zog, um die Zeit abzulesen, verlangte der Täter das Smartphone. Dabei drohte er, sein Opfer "abzustechen".

Der 15-Jährige gab sein Handy heraus woraufhin sich die Personen vom Tatort entfernten. Der Täter war etwa 185 bis 190 cm groß, hatte ein südländisches Äußeres, trug einen Vollbart und schwarze Kleidung.

Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es im Rahmen der Feier an der Jägerhofstraße zu weiteren Diebstählen kam. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. red