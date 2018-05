Der Verein der Freunde und Alumni der Bergischen Universität wählte einen neuen Vorstand.

„Zwölf Jahre war ich jetzt Vorstand von Fabu“, sagte Johannes Köbberling. Nun sei es an der Zeit, das Amt in jüngere Hände zu legen. Der Verein der Freunde und Alumni der Bergischen Universität hatte sich im Rektoratsgebäude auf dem Grifflenberg zur 45. ordentlichen Mitgliederversammlung getroffen. 20 von ihnen waren gekommen. Und auf Köbberlings Vorschlag hin wählten sie den bisherigen ersten Stellvertreter Ulrich Jaeger einstimmig zum neuen Vorstand.

Einstimmigkeit herrschte auch darin, die Solinger Unternehmerin Felicia Ullrich als neue erste Stellvertreterin zu wählen. Keine Veränderungen gab es mit Norbert Brenken als zweitem stellvertretenden Vorsitzenden, Jörg Bornheimer als Schatzmeister und Martin Hebler als Schriftführer. Dem Vorstand gehören weiterhin wie bisher Thomas Meyer und Reiner Strecker an, Andreas Eurich schied aus, Kai Völker kam dazu. Ebenso Christine Hohmann, die an diesem Abend ihr Interesse anmeldete. Alle wurden einstimmig bestätigt, Christine Hohmann erhielt zehn Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen. Johannes Köbberling wird die Vorstandsarbeit beratend begleiten. Die Wahlperiode dauert bis 2021.

Der Verein Fabu hat zurzeit 446 Mitglieder. Damit sei der Stand leicht gesunken, so Jörg Bornheimer. „Wir werden aber alles daran setzen, das zu optimieren.“ Gestiegen hingegen, konnte Johannes Köbberling berichten, sei die Zahl derjenigen, die sich bei Fabu um einen Nachwuchs- oder Promotionspreis beworben haben: Das waren im Berichtszeitraum 67. „Wir haben daher zwei Kommissionen eingesetzt, eine hat die Nachwuchsarbeiten gelesen, eine die Promotionen“, so Köbberling. Vergeben wurden am Jahresanfang drei Promotionspreise und vier Nachwuchspreise. „Das ist eine der schönsten Veranstaltungen, an denen man als Externer teilnehmen kann.“ Die Preise sind je mit bis zu 5000 Euro dotiert.

Zu den weiteren Dingen, die Fabu fortsetzen wird, gehört der Fabu-Talk. Zweimal im Jahr gibt es für die Wuppertaler Studenten die Möglichkeit, sich Tipps zum Berufseinstieg, zur Karriereplanung und zum Selbstmanagement zu holen. Die Vortragsreihe Unital in Zusammenarbeit mit der Westdeutschen Zeitung wird fortgesetzt. In diesem Jahr stehen noch auf dem Programm: 7. Juni, Wissen wollen – Bildung für die Gesellschaft von morgen; 27. September, Kleine Moleküle retten die Welt – Chemie von gestern, heute und morgen; 15. November, Super Spürnase Massenspektrometrie – von der Dopingkontrolle bis zur Krebserkennung. Alle jeweils 19.30 Uhr in der Elberfelder City-Kirche.

Uni-Rektor Lambert T. Koch dankte dem Verein: „Für Ihre Unterstützung und für die Verbindung von Uni und Stadtgesellschaft.“