Das Wochenende im Tal bietet wieder Parties aller Art.

Der Kitchen Klub, Aue 10, feiert seinen wöchentlichen „Freitags-Kit(t)chen“. Auf einen Dresscode und „Schickimicki“ wird kein Wert gelegt. Resident DJ B spielt Charts, Classics, House, R’n’B und vieles mehr. Frauen erhalten in der Partyküche freien Eintritt bis Mitternacht. Ohne Ermäßigung kostet der Eintritt fünf Euro. Veranstaltungsbeginn ist um 22 Uhr.

Nachtschwärmer

Die Mauke, Schloßbleiche/Wirmhof, feiert heute eine neue Ausgabe von „Indigo Pony“. Diesmal in der „Girls Edition“. Line-Up: Mel Rebelle, Jen Likes Crystal und Solitaire. Musik: Disco-Beats, Indie, Tronics und Rock. Veranstaltungsbeginn: 23 Uhr. Samstag im Butan Club, Auf der Bleiche: „Best of Butan - Alle vier Samstags-Partys in einer Nacht“. Campus Nacht-Floor: Charts, Club Hits und Party Classics. 2000 & Great-Floor: 00er Pop. Trashcamp-Floor: 90s Pop. Rockokoclub-Floor: Alternative. Eintritt: Drei Euro bis 23 Uhr, vier Euro bis 23.30 Uhr. Danach: Acht Euro. Veranstaltungsbeginn: 22 Uhr.

Auch morgen, 22 Uhr: „La Bella Notte Italiana“ im Barmer Bahnhof, Winklerstraße 2. Main: Latino, Hip-Hop, House und italienische Musik by DJ Maru und DJ Sydney. Specials: Konfetti Shower, Welcome-Shots und mehr.

„Trash Clash“ wird morgen acht Jahre alt und feiert „die wildeste, ausgelassenste, bunteste, lauteste, heißeste und trashigste Geburtstagssause überhaupt“. Location: KLUB, Gathe 50. Eintritt: Sechs Euro. Studenten mit gültigem Studentenausweis erhalten freien Eintritt bis Mitternacht. Start: 23 Uhr. jas