Barmen. Die Verantwortlichen der Immobilien-Standort-Gesellschaft (ISG) Barmen-Werth freuen sich über eine zweite Fünfjahres-Laufzeit. An Montag überbrachte die Stadt Wuppertal das Ergebnis einer Befragung: Lediglich 4,41 Prozent der Befragten sprachen sich demnach gegen eine zweite Laufzeit aus. „Dies ist ein sensationelles Ergebnis und eine überwältigende Bestätigung unserer Arbeit“, sagte Vorsitzender Oliver Alberts erfreut. „Es ist verständlich, wenn der eine oder andere Hauseigentümer meint, schon genug Abgaben an die Stadt gezahlt zu haben, und sicherlich sind nicht alle Haushaltsdefizite der Kommune fremdbestimmt, aber zu einem aktiven Einbringen in die Zukunft und Gestaltung des eigenen Stadtteils gibt es keine Alternative.“ Voraussichtlich im Oktober solle jetzt der Vertrag zwischen Stadt und ISG geschlossen werden, damit die Gesellschaft zum Jahreswechsel nahtlos weitermachen kann.