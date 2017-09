Eine Seniorin verliert die Kontrolle über ihren Mercedes. Erst zwischen Gräbern kommt der Wagen zum Stillstand.

Wuppertal. Bei einem Unfall in Ronsdorf ist am Freitagmittag eine Seniorin schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Die 77-Jährige war mit ihrem Mercedes auf der Staubenthaler Straße in unterwegs. Plötzlich verlor sie die Kontrolle über den Wagen - warum, ist bisher noch unklar, so die Ermittler.

Sie beschädigte einen geparkten Nissan - und fuhr weiter auf den Friedhof Staubenthaler Höhe. Hier kam das Auto schließlich zum Stillstand.

Die Frau musste schwer verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Friedhof und den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 23.500 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. red