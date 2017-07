Hardt. Von Hardteinander bis Heilpflanzen – am Wochenende wird den Besuchern auf der Hardt einiges geboten.

Sechs Jahre „Hardteinander“ mit Party

Hardteinander feiert: Seit sechs Jahren räumt die Interessengemeinschaft die Hardt auf. Zu diesem Anlass stoßen die Aktiven am Samstag, 22. Juli, ab 16 Uhr mit Musik, netten Leuten und Grill an. Anschließend gibt es Musik von Gast- DJs. Es gibt kleine Leckereien, Grillwürstchen aus der Metzgerei Sonnenschein und alkoholfreie Getränke gegen eine kleine Spende. Alkoholische Getränke können gerne selbst organisiert werden, genauso kann auch jeder etwas für den Grill mitbringen. Der Eintritt ist frei, dennoch ist eine Spende erwünscht. Der Erlös der Veranstaltungen wird für die Anschaffung von Pfandsammelbehälter an den Mülleimern Rund um die große Wiese verwendet.

Botanische Illustration mit Aquarellfarben

Mitgründerin Isabell Riesner (oben) und Hardteinander feiern am Samstag. Auperdem gibt es eine Führung durch den Heilpflanzengarten. Archiv

Ein Tageskurs für Anfänger und Fortgeschrittene zeigte detailgenaues Malen von Pflanzen und Früchten. Das kann am Samstag, 22. Juli, von 10 bis 15.30 Uhr erlernt werden und kostet 35 Euro pro Person. Da nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern mitmachen kann, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist bei Nortrud McLellan unter der Telefonnummer 2536706 möglich oder per E-Mail an:

an.mclellan@unitybox.de

Führung durch den Heilpflanzen- und Gewürzgarten

Die Nutzung von Heilpflanzen als Arzneimittel ist so alt wie die Medizin selbst. Dies zeigt Apotheker Wolf Stieglitz unter dem Thema „Von Artischocke bis Zaunrübe“ am morgigen Samstag um 14.30 Uhr. Der Treffpunkt ist am Garteneingang neben dem Elisenturm und dazu sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen eingeladen.

Führung für Kinder

Kinder mit Interesse für Botanik sind am morgigen Samstag, um 14.30 Uhr eingeladen, bei einer kostenlosen Führung durch den Botanischen Garten mitzugehen. Sandra Weißenborn wird die Kinder von sechs bis zwölf Jahren auf eine botanische Entdeckungsreise mitnehmen. Der Treffpunkt ist der Garteneingang neben dem Elisenturm. Red