„Mobiler Ölberg“ befragt die Bewohner im Viertel, ob das Angebot und ein Leihladen gefragt sind.

Ölberg. Noch bis mindestens Ende Juli läuft eine Online-Umfrage zu leerstehenden Räumen am Ölberg. Die Umfrage richtet sich an Bewohner des Quartiers und soll herausfinden, welche Bedürfnisse sie für die Gestaltung des Stadtteils haben und ob sie ein Ladenlokal unterstützen, das nach den Ideen der „Sharing“-Bewegung ausgerichtet ist. Die Antworten werden den Angaben zufolge streng vertraulich behandelt und anonymisiert. Die Erkenntnisse aus der Umfrage sollen der Bürgerinitiative „Mobiler Ölberg“ zugute kommen, zudem werden sie im Rahmen des Forschungsprojekts „Urban Up“ wissenschaftlich ausgewertet.

Gestartet hatte die Umfrage beim Ölbergfest Mitte Juni. Schon damals seien etwa 50 analoge Fragebögen zu dem Thema ausgefüllt worden, erzählt Gaby Schulten von der Bürgerinitiative „Mobiler Ölberg“. Das Vorhaben wird umgesetzt von dem Forschungsinstitut Transzent, der Bergischen Universität, dem Wuppertal Institut und dem Think Tank CSCP (Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production). Die Umfrage ist Teil des auf fünf Jahren angelegten Projekts „Urban Up“, das im vergangenen Jahr gestartet war.

Über die Homepage www.dialog.uni-wuppertal.de können sich Interessierte seit Mitte Juni an der Umfrage beteiligen. Rund 20 Fragen können auf freiwilliger Basis beantwortet werden. Gleich zu Anfang wird abgefragt, ob der Teilnehmende auch auf dem Ölberg wohnt. Tut er das nicht und füllt er den Fragebogen wahrheitsgemäß aus, greift das Ausschlusskriterium. Das Beantworten der Fragen dauert etwa 15 bis 20 Minuten.

Mit der Befragung verfolge man „zwei Elemente“, sagt die CSCP-Mitarbeiterin Alexandra Kessler, die die Umfrage entworfen hat. Man wolle klären, was die Bürger in ihrem Stadtteil haben möchten. Zudem soll ermittelt werden, wie die Akzeptanz für die Nutzung von „Sharing“-Projekten im Stadtteil aussieht. Der Kontakt zu den Verantwortlichen des „Urban Up“-Projekts sei von der Bürgerinitiative angestoßen worden, sagt Schulten. Mit der Umfrage wolle man feststellen, ob es sich lohnen würde, am Standort Marienstraße 41 einen Unverpackt-Laden und einen Leihladen zu eröffnen, in denen unter Aspekten der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung eingekauft beziehungsweise Gegenstände geliehen werden können. Das Haus hat eine bewegte Vergangenheit und seit einigen Monaten einen neuen Eigentümer. Der möchte die lange Zeit ungenutzte Immobilie mit neuem Leben füllen, dabei steht er nach Angaben von Schulten den Ideen der Bürgerinitiative aufgeschlossen gegenüber.