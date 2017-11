Mirke. Gemeinsam mit dem Forum Mirke lädt die Initiative Kreuzkirche alle Interessierten für heute Abend in die Diakoniekirche an der Friedrichstraße 1 ein. Dort werden ab 18.30 Uhr erste Ideen und Pläne für eine neue Nutzung der Kirche vorgestellt. Die ist seit 2006 in Händen der Diakonie und soll demnächst in eine neue Trägerschaft übergeben werden.

Die Initiative Kreuzkirche, die sich aus Nachbarn, Nutzern der Kreuzkirche und Betreibern des Inselgartens, zusammensetzt hat sich für die Trägerschaft beworben, um „diesen wundervollen Ort als wichtigen offenen Raum für das Quartier“ und alle anderen Bürger zu erhalten. Die Ideen, die beim heutigen Informationsabend präsentiert werden, prägen schon lange die tägliche Nutzung der Kirche. Im Anschluss an die Präsentation wird es eine Podiumsdiskussion geben, bei der es um die Zukunft der Kreuzkirche gehen wird.

Alle Interessierten können Speisen für ein Mitbringbuffet zur Verfügung stellen, das im Anschluss gemeinsam verzehrt wird. Auch dabei wird es Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch geben. Wer nicht persönlich in die Kreuzkirche kommen kann, kann seine Ideen, Wünsche, Anregungen und Angebote auch via E-Mail an die Initiative senden.

kreuzkirche@quartier-mirke.de