Wenn man sich gegen Ende der Schulzeit entscheiden will, wie es nach dem Abitur weitergehen soll, tauchen plötzlich eine Menge Fragen auf: Wie kann ich herausfinden, was mir liegt und was mir Spaß macht? Wer kann mir dabei helfen? Kann ich die Uni vorher kennenlernen und den Uni-Alltag erleben? Welche Studienangebote gibt es an der Bergischen Universität? Welche Fächer oder Fächerkombinationen sind möglich und sinnvoll? Um Abiturientinnen und Abiturienten bei ihrer Studienwahl zu unterstützen, veranstaltet die Bergische Universität Wuppertal im Januar ihre jährlichen Schülerinfotage. In diesem Jahr können sich Schüler und Schülerinnen vom 15. Januar bis zum 26. Januar in zahlreichen Veranstaltungen über die rund 100 Studiengänge an der Bergischen Uni informieren. „Wege zu einer guten Studienentscheidung“ heißt ein Vortrag der Zentralen Studienberatung am 15. Januar. Eine übergreifende Veranstaltung zum Thema Kombinatorischer Bachelor of Arts – Kombination von Fächern sowie Studium mit der Berufsperspektive Lehramt findet am 16. Januar statt. Alle weiteren Informationen für Studieninteressierte unter: Red

zsb.uni-wuppertal.de