Weihnachtsmarkt, verkaufsoffener Sonntag und Aktionen.

Die Einzelhändler der Barmer City freuen sich auf den morgigen verkaufsoffenen Sonntag. Die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Viele Einzelhändler haben sich besondere Aktionen einfallen lassen.

Als besondere Attraktion laden die Einzelhändler dieses Jahr zum Schneemann-Wettbewerb ein. Dazu werden gut 20 Tonnen Schnee angeliefert. Der Schnee wird auf dem Geschwister-Scholl-Platz eine wunderbare Winterlandschaft entstehen lassen. Alle großen und kleinen Besucher sind eingeladen, entsprechende Utensilien mitzubringen und eine Parade der schönsten und witzigsten Schneemänner zu bauen. Die Barmer Einzelhändler haben dafür viele Preise gestiftet, die den Tag über verteilt werden.

Auch in Ronsdorf ist verkaufsoffener Sonntag: Von 13 bis 18 Uhr sind viele Geschäft im Ortskern des Stadtteils geöffnet. Dazu findet der Ronsdorfer Weihnachtsmarkt auf dem Bandwirkerplatz statt: am Samstag von 10 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

An diesem und am nächsten Adventswochenende, 9. und 10. sowie 16. und 17. Dezember, öffnet das Schloss Lüntenbeck seinen beliebten Weihnachtsmarkt (jeweils 11 bis 19 Uhr). An beiden Wochenenden fahren die Stadtwerke mit der Linie 629 häufiger zum Weihnachtsmarkt und zurück. Alle 15 Minuten wird der Bus unterwegs sein. Red