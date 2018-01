Liedermacher Götz Widmann tritt am Samstag im Live Club Barmen auf.

Götz Widmann gilt gemeinhin als Pionier der Liedermaching-Szene und wird von jungen Vertretern des Genres als Gründervater dieser Erneuerungskultur des altehrwürdigen Liedvortrags verehrt. Dabei ist der im unterfränkischen Bad Brückenau geborene Musiker mit seinen 52 Jahren selbst noch gar nicht so alt. Mit dem Erwachsenwerden hadert der Musiker sowieso gehörig, wie er im Interview verrät. Rund drei Jahre nach seinem gefeierten Album „Krieg & Frieden“ kommt Widmann auf der neuen CD als „Sittenstrolch“ daher. Das Programm dazu lautet „Rambazamba“ und verspricht ein Best Of-Widmann der vergangenen 25 Jahre – von brandneu bis klassisch, je nach Lust und Laune.

Herr Widmann, Ihr aktuelles Studio-Album heißt „Sittenstrolch“. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen?

Götz Widmann: Ich wollte das Album zuerst „Viva la Evolución“ nennen. Das Cover-Design sollte Fotos von Tieren zeigen, die wie Hippies aussehen. Eines von den Tieren sollte ich sein. Ich habe mich dafür äußerlich wochenlang total verwildern lassen. Dann haben wir das Foto-Shooting gemacht und als ich die fertigen Bilder gesehen habe, wusste ich sofort: Das ist kein Hippie, das ist ein Sittenstrolch!

Wie bei dem Lied „Latina“?

Widmann: „Latina“ ist in erster Linie ein albernes Lied über ein sehr ernstes Thema. Ich habe mich gefragt, was die Ursachen für Fremdenfeindlichkeit sind und bin zu dem Schluss gekommen, dass dabei in vielen Fällen sexuelle Frustration eine Rolle spielt. Schauen Sie sich die Wutbürger bei den Pegida-Aufmärschen an: Menschen, die genug Liebe bekommen, sehen anders aus. Es gibt übrigens mehrere wissenschaftliche Studien, die einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Männerüberschuss eines Wahlkreises und einer gesteigerten Tendenz zur Gewalttätigkeit und einer demokratiefeindlichen Orientierung nachweisen. Nicht abgebautes Testosteron macht also dumm und schlecht gelaunt. Das ist aber keine große Überraschung für mich...

Und was hat es mit dem Song „Burkiniqueen“ auf sich?

Widmann: Als ich vor einiger Zeit einmal am Tegeler See in Berlin spazieren war, musste ich feststellen, dass das Schönste an der derzeitigen Einwanderung für mich die Frauen mit Migrationshintergrund sind. Am nächsten Morgen habe ich in der Zeitung gelesen, dass ein CSU-Politiker mal wieder über ein Burkiniverbot schwadronierte. Ich glaube wirklich nicht, dass man durch Kleidungsverbote die Integration fördern kann – etwas Dümmeres habe ich noch nie gehört. Diese Aussage hat mich sehr wütend gemacht, aber um nicht genau so zu sein wie der Politiker, habe ich dazu dieses Liebeslied geschrieben.