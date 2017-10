Fertighaus-Anbieter bauen und steigern Attraktivität im Quartier.

Heckinghausen. „Es tut sich was in Heckinghausen“, hatte Oberbürgermeister Andreas Mucke kürzlich bei seinem Besuch im Bürgertreff an der Heckinghauser Straße versprochen, und dazu passt bestens, dass drei verschiedene Bauträger fünf Eigenheime in dem früher eher vernachlässigten Stadtteil anbieten und so in kleinen Schritten auch zur Attraktivität des Quartiers beitragen wollen. Bezirksbürgermeister Christoph Brüssermann zeigte sich ebenfalls erfreut, als er durch die WZ von den Bauvorhaben erfuhr. „Zwar liegen mir noch keine Anfragen oder Anträge vor, aber es wäre natürlich erfreulich, wenn attraktive Eigenheime unseren Stadtteil aufwerten würden“, so Brüssermann.

Von der Firma Bien-Zenker, die zwei Fertighäuser der Luxus-Kategorie anbietet, erfuhren wir, dass damit Baulücken – eine davon Nähe Murmelbach – geschlossen werden sollen. Für je 122 Quadratmeter Wohnfläche werden rund 395 000 beziehungsweise 381 000 Euro genannt.

Die Firma Kernhaus berichtet auf Anfrage, dass das von ihr angebotene Massivhaus zum Preis von 350 000 Euro mit stattlichen 158 Quadratmetern Wohnfläche bereits einen Bauherrn gefunden hat.

400 Quadratmeter beträgt das Grundstück, das „(M)ein Steinhaus“ für zwei Einfamilienhäuser mit je 125 Quadratmetern Wohnfläche für je 306 000 Euro anbietet. Alle Anbieter versichern, dass der Eigenheimbau zusammen mit einem Architekten geplant wird, und dass Sonderwünsche des zukünftigen Hausherrn natürlich, eventuell auch gegen Aufpreis berücksichtigt werden. Gleichzeitig liefern die Baufirmen Finanzierungsbeispiele. Bezüglich der Standorte der zukünftigen Neubauten in Heckinghausen hüllten sich die Anbieter aus Gründen des Datenschutzes allerdings in Schweigen.