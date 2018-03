Die Interessengemeinschaft Friedrich-Ebert-Straße verteilt am 17. März Blumengrüße.

Elberfeld. Es wird wärmer, die Sonne kommt heraus. Der Winter geht, der Frühling kommt. Am 20. März erwacht das Frühjahr nun auch kalendarisch. Anlässlich des Frühlingserwachens werden die Besucher in Elberfeld am Samstag, 17. März, auf den Frühlingsbeginn eingestimmt. Es lässt sich hier herrlich in der frisch erwachten Jahreszeit durch das Viertel bummeln, in den zahlreichen Geschäften shoppen oder einfach nur im Viertel verweilen und die Sonne genießen.

Ab 11.30 Uhr werden auf dem Platz vor der St. Laurentius Kirche sowie in vielen Geschäften im Luisenviertel und der Friedrich-Ebert-Straße bis 13 Uhr kleine Blumengrüße verteilt. Verantwortlich zeigt sich dafür, wie jedes Jahr, die Interessengemeinschaft Friedrich-Ebert-Straße.

Oldtimertreff an der Uellendahler Straße

Doch nicht nur in der Elberfelder Innenstadt kommt das Jahr allmählich in Schwung. An der Uellendahler Straße 406 findet unter dem Namen „Frühlingserwachen“ ein Oldtimertreffen statt. Am Sonntag, 25. März, kann jeder Interessierte vorbeischauen und sich die Exponate anschauen. Wer Ersatzteile verkaufen möchte, kann das dort ebenfalls tun. Die Veranstaltung ist für Kinder geeignet.

Zu dem meteorologischen Ereignis lohnt sich auch ein Blick aufs Bergische Umland. Etwa in den nahen Kreis Mettmann. Im Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges stellen rund 60 Künstler und Kunsthandwerker aus. Der Kunsthandwerkermarkt „Frühlingserwachen“ findet am 17. und 18. März von 11 bis 18 Uhr statt. Es werden Kunstobjekte aus verschiedenen Materialien, Schmuckunikate, Malereien, Modedesigns, frühlingshafte Floristik und vieles mehr ausgestellt. Die Exponate stammen von überregionalen Künstlern, aber auch von Menschen aus der Region.

